За сутки 92 случая: в Украине подтвердили 310 больных коронавирусом

В мире заразились более 542 тысяч человек. 24 тысячи – умерли. Вылечились более 125 тысяч.

В Украине количество зараженных увеличилось на 92 за сутки. Сейчас больных 310 человек

В Киеве выпустили жесткие правила о захоронении умерших от коронавируса. Попрощаться не получится

ВОЗ объявила о начале тестирования вакцины от COVID-19. Первые испытания проведут в Испании и Норвегии.

Количество смертей от коронавируса в Италии за сутки побило рекорд и составило 969 человек. Общее количество жертв достигло 9 134. В США заболели 100 390 человек - они остаются лидерами в мире.