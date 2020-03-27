За сутки 92 случая: в Украине подтвердили 310 больных коронавирусом

В Украине коронавирусом заболели уже 310 человек, только за последние сутки обнаружено 92 новых случая.
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В Украине коронавирусом заболели уже 310 человек, только за последние сутки обнаружено 92 новых случая.
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В мире заразились более 542 тысяч человек. 24 тысячи – умерли. Вылечились более 125 тысяч.
В Украине количество зараженных увеличилось на 92 за сутки. Сейчас больных 310 человек
В Киеве выпустили жесткие правила о захоронении умерших от коронавируса. Попрощаться не получится
ВОЗ объявила о начале тестирования вакцины от COVID-19. Первые испытания проведут в Испании и Норвегии.
Количество смертей от коронавируса в Италии за сутки побило рекорд и составило 969 человек. Общее количество жертв достигло 9 134. В США заболели 100 390 человек - они остаются лидерами в мире.
Эксперты назвали главную причину пандемии коронавируса в Украине и раскрыли правду о тестах.