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27 марта • обновлено в 23:17
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За сутки 92 случая: в Украине подтвердили 310 больных коронавирусом

1.4т
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В Украине коронавирусом заболели уже 310 человек, только за последние сутки обнаружено 92 новых случая.

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Юрий Сергиенко
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