За переговоры с Россией – в тюрьму: украинцы поддержали идею "слуги народа"

Большинство украинцев поддерживают идею будущего народного депутата от партии "Слуга народа" Богдана Яременко сажать за переговоры с Россией не уполномоченных на это людей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который прошел на OBOZREVATEL.

Так, 46% респондентов поддержали введение уголовной ответственности за подобные поездки в Кремль. "Говорить с агрессором должен президент, министры и дипломаты", – считают они.

Украинцы поддержали идею сажать за переговоры с Россией

При этом, 16% высказались резко против, заверив, что для достижения мира в Украине хороши любые средства.

Еще 12% украинцев поддержали предложение Яременко, выразив мнение, что лидеры партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и Юрий Бойко только пиарятся на своих встречах с россиянами.

Также 12% опрошенных сочли тюрьму слишком жестким наказанием и предложили взамен сразу депортировать нарушителей в РФ.

Медведчук и Бойко в Москве BBC.com

Поддержали уголовную ответственность еще 10% украинцев, отметив однако, что команда президента Владимира Зеленского не пойдет на такие строгие мерыю.

Для 4% опрошенных нет никакой разницы, ответят ли политики, замеченные за контактами с Кремлем, за содеянное. Для них главное – результат.

Напомним, первым идею о введении уголовной ответственности предложил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. Он заявлял, что Медведчука и Бойко нужно наказать за проведение переговоров с Москвой о поставках российского газа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 марта Медведчук и Бойко ездили в Москву на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

В Украине резко отреагировали на визит политиков в тыл агрессора. В сети заявили, что такие встречи "тянут на уголовку".

В свою очередь СБУ заявила, что "в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям".

Генпрокурор Юрий Луценко пообещал, что будет зарегистрировано уголовное производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом в Москву Бойко и Медведчука.

8 июля встреча повторилась, на этот раз в штабе партии президента РФ Владимира Путина "Единая Россия".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!