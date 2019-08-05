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За переговоры с Россией – в тюрьму: украинцы поддержали идею "слуги народа"

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Большинство украинцев поддерживают идею будущего народного депутата от партии "Слуга народа" Богдана Яременко сажать за переговоры с Россией не уполномоченных на это людей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который прошел на OBOZREVATEL.

Так, 46% респондентов поддержали введение уголовной ответственности за подобные поездки в Кремль. "Говорить с агрессором должен президент, министры и дипломаты", – считают они.

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Украинцы поддержали идею сажать за переговоры с Россией

Украинцы поддержали идею сажать за переговоры с Россией

При этом, 16% высказались резко против, заверив, что для достижения мира в Украине хороши любые средства.

Еще 12% украинцев поддержали предложение Яременко, выразив мнение, что лидеры партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и Юрий Бойко только пиарятся на своих встречах с россиянами.

Также 12% опрошенных сочли тюрьму слишком жестким наказанием и предложили взамен сразу депортировать нарушителей в РФ.

Медведчук и Бойко в Москве

Медведчук и Бойко в Москве

BBC.com

Поддержали уголовную ответственность еще 10% украинцев, отметив однако, что команда президента Владимира Зеленского не пойдет на такие строгие мерыю.

Для 4% опрошенных нет никакой разницы, ответят ли политики, замеченные за контактами с Кремлем, за содеянное. Для них главное – результат.

За переговоры с Россией – в тюрьму: украинцы поддержали идею "слуги народа"

Напомним, первым идею о введении уголовной ответственности предложил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. Он заявлял, что Медведчука и Бойко нужно наказать за проведение переговоров с Москвой о поставках российского газа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Опросы Обозревателя Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Юрий Бойко Виктор Медведчук Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
А не допускает ли уважаемый Обоз, что это ольгинские тролли с мыслью: "Дааааа, больше жести, пусть весь мир видит что это отмороженная страна" :))
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