"За чудеса человечности": Портников предложил ввести звание украинского героя Холокоста

Украинский журналист Виталий Портников заявил, что стране необходимо создать звание "Украинский Герой Холокоста".

Об этом он написал в статье для Еспресо.TV. По его убеждению, таким образом станет возможным достойно увековечить память о каждом украинце, который спасал своих еврейских соотечественников во время Второй Мировой войны.

Кроме того, по его убеждению, стоит подумать о том, чтобы отмечать людей, которые проявляли чудеса человечности во время этнических конфликтов на украинской земле в годы той войны.

"Например, украинцев, которые спасали поляков и поляков, которые спасали украинцев. Ведь и это были подвиги, решения, которые могли стоить, и нередко стоили, жизни. Так что давайте не будем о всех этих людях забывать, они заслуживают нашу благодарность" , – написал Портников.

По его словам, абсолютно разумно сделал израильский мемориальный центр Яд Вашем, когда создал звание праведников народов мира. Среди украинцев тоже таких немало, это можно увидеть во время посещения Яд Вашем, когда читаешь таблички рядом с деревьями, которые посажены в честь праведников.

Напомним, Международный день памяти жертв Холокоста был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. Датой этого дня было выбрано 27 января – в честь освобождения крупнейшего нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отказался принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле, уступив местами нашей делегации тем, кто пережил эту страшную трагедию. В сети высоко оценили такой жест.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!