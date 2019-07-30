"Юзика видели?" Известный телеведущий потроллил отель "слуг народа" в Трускавце

Известный телеведущий Александр Лирчук позвонил в отель Rixos Prykarpattya на курорте Трускавец, где проходит тренинг для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа".

В прямом эфире ObozTV ведущий попытался забронировать номер и узнать, как себя ведут будущие "слуги народа".

В отделе бронирования Rixos сообщили, что свободных номеров, даже самых дорогих, не ожидается до конца недели.

Лирчук заявил, что "15 лет ездит на "Нафтусю" и ни разу такого случая, чтоб весь отель был занят". Сотрудница Rixos объяснила, что все номера забронировала "одна из партий, которая пришла к власти", затем призналась, что речь о "Слуге народа".

Ведущий поинтересовался у сотрудницы отеля, видела ли она "Юзика" (новоизбранного депутата, участника студии "Квартал 95" Юрия Корявченкова – ред.).

В ответ женщина объяснила, что народные избранники "не ходят по городу, их учат, как управлять страной".

Юрий Корявченков ("Юзик") на тренинге в Трускавце apostrophe.ua/Мария Шашкова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали фото якобы с тренинга для будущих народных депутатов от президентской партии "Слуга народа" в Трускавце, на котором им показывают, что обозначают кнопки, которыми они вскоре будут голосовать в Верховной Раде.

В сети также показали фото с тренинга, на которых будущим нардепам предложили оценить работу их предшественников. Среди вариантов ответов были нецензурные слова.

При этом стало известно, что около 5% будущих народных депутатов отказались от недельного обучения.

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:00 до 17:00 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!