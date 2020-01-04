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4 января • обновлено в 12:37
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Ярая сторонница аннексии Крыма и экс-конкурентка Путина собралась в Киев

4.8т
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Российский оппозиционный политик Ирина Хакамада, которая поддерживала аннексию Крыма, выступит на форуме "больших мечтателей" в Киеве.

Хакамада неоднократно баллотировалась и избиралась в Государственную думу, а также принимала участие в президентских выборах в России в 2004 году и была членом общественного совета при Минобороны РФ, сообщает Bykvu.com.

На сайте мероприятия, которое состоится 27 февраля в столичном Дворце спорта, россиянку называют бизнес-тренером, общественным деятелем и писателем.

Новости
Дочь депутата от "Оппоблока" похвасталась поездкой в Россию. Фото
Ирина Хакамада

Ирина Хакамада

Скриншот

"Ирина Хакамада – self-made woman, которая прошла свой путь поиска себя, состоялась в бизнесе, политике и пришла к тому, что помогает другим людям находить свой внутренний баланс в хаотичном мире", – говорится на сайте.

О том, что женщина достигла успеха в российской политике организаторы не упомянули.

Ярая сторонница аннексии Крыма и экс-конкурентка Путина собралась в Киев

Скриншот

Ярая сторонница аннексии Крыма и экс-конкурентка Путина собралась в Киев

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский оппозиционный политик Ирина Хакамада считает, что Россия должна выплатить контрибуцию Украине за аннексию Крыма. По мнению политика, даже если провести в Крыму "легитимный" референдум, это ни к чему не приведет.

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Автор
Карина Бондаренко
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Вот тут ее на кол и посадят
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Клименко Ірина
Клименко Ірина
Ей нравится аннексия? Она прилетит самолетом? А, она не боится, что назад в лучших традициях аннексии, может улететь на двух самолетах одновременно?
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Резнік Юрій
Резнік Юрій
А какая разница: чей Крым? если бубочке за него заплатят?
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