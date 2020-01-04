Ярая сторонница аннексии Крыма и экс-конкурентка Путина собралась в Киев

Российский оппозиционный политик Ирина Хакамада, которая поддерживала аннексию Крыма, выступит на форуме "больших мечтателей" в Киеве.

Хакамада неоднократно баллотировалась и избиралась в Государственную думу, а также принимала участие в президентских выборах в России в 2004 году и была членом общественного совета при Минобороны РФ, сообщает Bykvu.com.

На сайте мероприятия, которое состоится 27 февраля в столичном Дворце спорта, россиянку называют бизнес-тренером, общественным деятелем и писателем.

Ирина Хакамада Скриншот

"Ирина Хакамада – self-made woman, которая прошла свой путь поиска себя, состоялась в бизнесе, политике и пришла к тому, что помогает другим людям находить свой внутренний баланс в хаотичном мире", – говорится на сайте.

О том, что женщина достигла успеха в российской политике организаторы не упомянули.

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Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский оппозиционный политик Ирина Хакамада считает, что Россия должна выплатить контрибуцию Украине за аннексию Крыма. По мнению политика, даже если провести в Крыму "легитимный" референдум, это ни к чему не приведет.

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