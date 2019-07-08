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Янина Соколова
Янина Соколова
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Надо поговорить с Россией? Да пошли вы в ж*пу!

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Якщо ви думаєте, що реванш проросійських сил в Україні настав, то вам не здається. Це саме так. 5 років війни, анексії української території, брехні федеральних каналів Росії, яка з дня в день розповідає, що в Україні все погано, що ми рухаємося у бік пітьми і дна, і що нам слід задуматися над тим, як себе поводити.

Це при тому, що Російська Федерація вже вбила 13 тисяч людей на Донбасі, 30 тисяч поранених і мільйони переміщених осіб з Донбасу і Криму.

І раптом 7 липня 2019-го року у мережі з’являється відео, яке головний пропагандист Росії Дмітрій Кисельов доповнює фразою "незабываемо" і "прильнете".

"Надо поговорить" – саме так називається телеміст, який пропонує пропагандистський федеральний канал "Россия-24" із каналом "Ньюзван". Присутність "России-24" на території України – це нормально?

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Куди дивляться наші контролюючі органи? Віктор Медведчук – кум Володимира Путіна – за останній час скупив чотири найбільші інформаційні центральні українські канали. Тобто 4 великі канали в Україні належать куму Путіна і ведуть відверту проросійську риторику.

Я би хотіла попросити журналістів цих каналів, аби вони вдома подивилися на власних дітей і подумали, що через якийсь час під їхнім будинком будуть стояти люди у російській формі з кулеметами.

Згадайте про власну совість і про те, в якій країні ви живете. Гроші – це тимчасово, а гідність, вона або є, або її нема.

І до росіян.

Знаете, мы никогда не сможем простить тех, кто издевался над нашими ребятами и тех, кто забрал жизни у 13-ти тысяч солдат, тех, кто забрал наши территории, мародеров и террористов. Нам не надо с вами говорить. Мы будем говорить тогда, когда вы отдадите наши территории, когда вы извинитесь и компенсируете нам весь ущерб. Убирайтесь из нашей территории и из наших голов и покайтесь!

Войну на территории Украины ведет Кремль.

Незабываемо и прильнёте? Дмитрий Киселев, идите в жопу!

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Автор
Янина СоколоваЯнина Соколова
Темы
Российско-украинский конфликтТелемост с РоссиейВойна на ДонбассеАннексия Крыма
Персоны
Владимир ПутинДмитрий КиселевВиктор Медведчук
Место
Украина
Теги
Новости РоссииРоссияпропагандароссийские телеканалыРоссия - страна-агрессор
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Шаповал Виталий
Шаповал Виталий
Поговорить?Это значит перестать себя уважать,с агрессором не говорят его уничтожают. ?
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
"Убирайтесь из нашей территории и из наших голов". Русские в голову насовали?:)
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
"кто забрал наши территории, мародеров и террористов.". Да вообще почти не вопрос: всех ваших мародёров и террористов, что после окончания службы в ВСУ ломанулись зашибать рубли на стройках и помойках РФ, мы вернём.
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