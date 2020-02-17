За даними поліції за період з 1 січня по 21 грудня 2019 року було скоєно 4 тисячі 655 ДТП за участі дітей до 18 років.
У них загинуло - 164 і травмовано - 4 435 дітей.
Серед причин і алкоголь,і безвідповідальність водіїв,і недисциплінованість пішоходів. Але не менш важливі причини - це дії, точніше бездіяльність центральної та місцевої влади. Для прикладу, нагадаю лише про страшні ДТП в Черкасах, де останні роки ніхто не дбає за дорожню розмітку, освітлення вулиць та встановлення світлофорів.
Подібна ситуація повсюди - від Києва до сільської місцевості
Наша команда "Рідної країни" в 2018-2019 роках провела соціально-просвітницький проект "Рідна країна - безпечна країна", під час якої більше 6 тисяч школярів 1-4 класів взяли участь в нашій акції та безкоштовно отримали світловідбиваючі брелки - флайтери.
Нашу громадську ініціативу врешті підтримала й влада. Зокрема, прем`єр-міністр Гройсман пообіцяв, що з 1 вересня 2019 року Уряд закупить, а поліція проведе заняття і роздасть світловідбиваючі жилети дітям 1-4 класів. Проте, про цю урядову ініціативу якось забули.
Гройсмана на посаді вже немає, але міністр внутрішніх справ Аваков продовжує керувати відомством.
У мене запитання до нього й Уряду загалом:
ваші обіцянки про забезпечення дітей світловідбиваючими жилетами - це було про вибори чи про безпеку дітей?!
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