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/Общество

Яд из речки Рось может добраться до Днепра: стало известно об угрозе

1.1тЧитать материал на украинском

Отравление химикатами реки Рось, которое произошло в результате аварии 9 июня, может привести к загрязнению воды в Днепре.

Об этом сообщил в эфире ObozTV эколог Александр Соколенко. Он предупредил, что есть все основания говорить о крупномасштабной экологической катастрофе.

"Мы пока не знаем точного объема и перечня веществ, попавших в речку. Ситуация прояснится, когда будут сделаны анализы. Но очевидно, что существует угроза загрязнения и для речки Днепр (Рось является правым притоком Днепра. – Ред.)", – подчеркнул Соколенко.

При этом эколог не исключил, что приток новой воды посодействует постепенному очищению, то есть уменьшению концентрации ядовитых веществ в речке. Но когда именно это произойдет – пока неясно.

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Соколенко обратил внимание на то, что уже появилась информация о массовой гибели рыбы в р. Рось.

Кроме того, напомнил он, попавшие в реку инсектициды перевозились в концентрированном виде.

"При использовании – обработке с/х угодий или садов от вредителей – они разводятся очень большим количеством воды. Поэтому очевидно, что можно говорить о крупных масштабах этой катастрофы. Существует реальная угроза для людей, которые могут каким-то образом использовать эту воду, например, купаться. И для скота, который может ее пить", – отметил эксперт.

Он уточнил, что окончательный уровень опасности будет оцениваться по анализам.

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Вследствие аварии ядовитые химикаты попали в речку Рось

Вследствие аварии ядовитые химикаты попали в речку Рось

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 9 июня возле села Збаржевка Винницкой области машина с химически-опасными веществами перевернулась в приток реки Рось.

  • По предварительным данным, ядовитые веществабыли украдены с двух фермерских хозяйств. Авария произошла, когда преступники пытались скрыться.

  • Химикаты быстро достигли Киевской области. ГосЧС полностью перекрыла водоснабжение для Белой Церкви и Умани.

  • Жителям Белоцерковского района запретили купаться, делать забор воды из реки Рось, ловить рыбу и поить животных. Результаты анализов воды ожидаются 10 июня.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЭкология в Киеве
Персона
Александр Соколенко
Место
Украина
Теги
экологическая катастрофарека РосьРека Днепр в Киевеотравление
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Мир Миру
Мир Миру
Не май поле за бовдура, а ліс за дурня
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