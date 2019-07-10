"Я – сепаратистка!" Ветеран ООС взорвал сеть историей об украинке-предательнице

Ветеран операции Объединенных сил на Донбассе, а ныне кандидат в народные депутаты от "ЕС" Дмитрий Кошка рассказал о том, как ломают сознание жителей временно оккупированного Донбасса.

Во время несения службы в зоне боевых действий ему довелось пообщаться с женщиной, которая яро выступала против отделения Донбасса от Украины, однако при этом поддерживала террористов "Л/ДНР". О впечатлениях от разговора с ней он рассказал на своей странице в Facebook.

По словам Кошки, он познакомился с ней во время проверок документов пассажиров маршрутки, которая ехала из Донецка. Женщина ехала со своим сыном. Однако если молодой человек вел себя адекватно, то она сразу начала провоцировать воина ВСУ на конфликт.

" – А я – сепаратистка!

– Что, простите?

– Я – сепаратистка!".

Сын попытался остановить агрессивные выпады матери, но она не унималась и едко предложила военному расстрелять ее за такие взгляды. Отсутствие реакции на ерничанье еще больше раззадорило сторонницу террористов.

"– Давай! Стреляй в меня.

– Зачем?

– Ну, я же сепаратистка!

– И что?

– Ну, так убей меня!

– Почему я должен вас убить?

– Вы же убивать пришли!

– Мы? Ну, если бы хотели убивать, то зачем проверяем ваши документы?

– Ну, вот я – сепаратистка, и что?

– И ничего, это ваши взгляды, ваше право. Или вы брали в руки оружие?

– Нет, я мирный человек, я против войны!".

Кошка улыбнулся на реплику дончанки, отметив, что если бы все сепаратисты были мирными людьми, то украинским воинам не пришлось бы уже пять лет воевать на фронте.

Эта фраза послужила новым поводом для нападок женщины. Она тут же начала обвинять украинскую армию в том, что та пришла на Донбасс убивать сепаратистов, и назвала пособников оккупантов "защитниками от ВСУ", которые якобы хотят всех убить.

Дмитрий Кошка Facebook Дмитрия Кошки

Кроме того, неадекватная сторонница "Л/ДНР" возмутилась, что таких, как она, называют сепаратистами, отметив, что считает это слово оскорблением.

После этого Кошка попытался объяснить скандальной собеседнице смысл значение этого слова и понять ее логику.

"– Мы не обзываем, мы характеризуем как сепаратистов, людей которые призывают к разделению Украины.

– А мы против разделения!

– Вы против разделения Украины?

– Ну, да! Мы за единую страну!

– Простите, какую страну?

– Украину! Мы же жили мирно, зачем все это?

– Вот и мы думаем, зачем все это?

– Нормально же жили 20 лет, а теперь предприятия закрывают, работы нету.

– Поздравляю! Вы не сепаратистка!

– Я – сепаратистка!

– Вы не можете быть сепаратисткой, если вы против разделения Украины.

– Нет! Я – сепаратистка и я против отделения Донбасса! Что мы без Украины? Мы же сами не проживем, а России мы не нужны!

– Вы точно не сепаратистка. Почему вы решили что вы – сепаратистка?

– Потому что я их поддерживаю!

– Тех, кто за отделение Донбасса?

– Нет, сепаратистов!

– Давайте еще раз по порядку: вы – за единую Украину, поддерживаете сепаратистов, которые взяли в руки оружие, соорудили блокпосты и воюют с украинской армией, чтобы остаться в составе Украины? Поэтому вы – сепаратистка?

– Да!".

По словам Кошки, после таких нелогических объяснений своей позиции над женщиной начал смеяться даже ее сын и водитель автобуса. Офицер, в свою очередь, посоветовал провести парню со своей матерью ликбез и разъяснить ей значение терминов, которыми она себя называет и одновременно обижается на них.

Следует отметить, что пост Кошки об общении со сторонницей идеи "русского мира" нашел значительный отклик. Он собрал под собой более 2 тыс. лайков, 125 комментариев и почти 800 репостов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец с Донбасса ярко поставил на место общественного деятеля Александра Скубченко, который яро выступает за предоставление регионального статуса русскому языку и распространяет фейки о притеснении русскоязычных граждан в Украине.

"Из-за таких, как вы, война здесь! Путин, что, спрашивает в деревнях, кто на каком языке разговаривает?! И гибнут все подряд: болгары, гагаузы, русские, украинцы! А ты сидишь умную морду делаешь! Негодяй, из-за таких, как ты, война здесь идет!" – разгневанно сказал патриот.

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