"Я думаю, ты умерла!" Пользователей в сети взбудоражило жуткое фото

В Reddit появилось странное фото пользовательницы с ником ScummyMoney, на котором было запечатлено ее отражение в стекле. Многим комментаторам оно напомнило привидение.

На снимке она сидела напротив стеклянной перегородки, по другую сторону которой стояло кресло, сообщает lenta.ru. Ее отражение случайно совпало с очертаниями кресла, из-за чего многим оно показалось похожим на сидящего в кресле призрака (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

"Я думаю, ты умерла", "Возможно, именно в этом месте она погибла. Кто-то бросил в нее топор", — предполагают комментаторы.

Reddit

Некоторые писали, что фото их пугает.

"Не буду врать, я бы в штаны наделал, если бы прошел мимо этого стекла. Не в настроении иметь дело с привидениями или одержимыми духами креслами", — утверждал один из пользователей.

"Я стараюсь держаться подальше от ведьм, публикующих посты про привидения", — добавил другой.

Части юзеров отражение напомнило об иллюзии "Призрак Пеппера", когда с помощью листа стекла и специальной технологии освещения фокусники заставляют объекты появляться или исчезать, а также делать их прозрачными.

ScummyMoney / Reddit

Как писал OBOZREVATEL, убитая горем мать, 30-летняя жительница Южной Дакоты (США) опубликовала в сети фото с новорожденной дочерью, которая внезапно умерла во сне несколькими днями ранее.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!