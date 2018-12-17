Выяснилась судьба митрополитов, ''предавших'' УПЦ МП

Константинопольский патриархат сохранил епархии за митрополитами УПЦ МП Симеоном (Шостацкий) и Александром (Драбинко), которые 15 декабря приняли участие в Объединительном соборе украинских православных церквей.

Как передает "Левый берег", вселенский патриарх Варфоломей выразил благодарность митрополитам, направив письмо с поддержкой в их адрес. В тексте отмечается, что епархии митрополитов теперь относятся к Вселенскому престолу.

Митрополиты Александр и Симеон

Ниже публикуем полный текст письма в переводе:

"Ваше Преосвященство, митрополит Винницкий и Барский, возлюбленный в Духе Святом брат и сослужитель нашей Мерности, господин Симеон! Да будут Вашему Преосвященству благодать и мир от Бога!

После того как Вы, Ваше Преосвященство, обратились к нашей Мерности и изложили свое дело нам, милостью Божией Архиепископу Константинополя-Нового Рима и Вселенскому Патриарху, как не только тому, кто благодаря попечению Церкви имеет непререкаемую обязанность судить о церковных делах, где бы они ни происходили, и давать им окончательное решение, но и как Вашему отцу и владыке, поскольку Ваша епархия, которая в давнее время подпала под другую церковную юрисдикцию, была восстановлена благодаря отзыву и отмене Грамоты, изданной нашим приснопамятным предшественником Дионисием IV, и теперь относится к Великой Константинопольской Христовой Церкви и признается ее истинной дочерью, мы пришли к решению посредством этой Патриаршей Грамоты принять Вас в юрисдикцию нашего Святейшего Апостольского и Патриаршего Вселенского Престола вместе с Вашим непорочным клиром и благочестивым народом, освобождая от всякой ответственности, или обвинения, или любого другого прещения, налагаемого на Вас каким бы то ни было церковным органом, и полностью принимая все, что Вы делали как епископ и пастырь.

С отеческой молитвой мы преподаем Вам свое Патриаршее благословение, братски лобызаем и от всей души призываем на Вас благодать и милость в Троице поклоняемого Бога, Которому слава и держава во веки".

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября Вселенский Патриархат утвердил текст Томоса и проект устава независимой украинской церкви. Документ не представили широкой публике. В Константинополе объявили, что украинская автокефальная церковь будет называться "Православная церковь в Украине".

15 декабря в Киеве прошел объединительный Собор, на котором был избран глава поместной украинской православной церкви. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.