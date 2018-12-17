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Выяснилась судьба митрополитов, ''предавших'' УПЦ МП

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Константинопольский патриархат сохранил епархии за митрополитами УПЦ МП Симеоном (Шостацкий) и Александром (Драбинко), которые 15 декабря приняли участие в Объединительном соборе украинских православных церквей.

Как передает "Левый берег", вселенский патриарх Варфоломей выразил благодарность митрополитам, направив письмо с поддержкой в их адрес. В тексте отмечается, что епархии митрополитов теперь относятся к Вселенскому престолу.

Митрополиты Александр и Симеон

Митрополиты Александр и Симеон

Ниже публикуем полный текст письма в переводе:

"Ваше Преосвященство, митрополит Винницкий и Барский, возлюбленный в Духе Святом брат и сослужитель нашей Мерности, господин Симеон! Да будут Вашему Преосвященству благодать и мир от Бога!

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После того как Вы, Ваше Преосвященство, обратились к нашей Мерности и изложили свое дело нам, милостью Божией Архиепископу Константинополя-Нового Рима и Вселенскому Патриарху, как не только тому, кто благодаря попечению Церкви имеет непререкаемую обязанность судить о церковных делах, где бы они ни происходили, и давать им окончательное решение, но и как Вашему отцу и владыке, поскольку Ваша епархия, которая в давнее время подпала под другую церковную юрисдикцию, была восстановлена благодаря отзыву и отмене Грамоты, изданной нашим приснопамятным предшественником Дионисием IV, и теперь относится к Великой Константинопольской Христовой Церкви и признается ее истинной дочерью, мы пришли к решению посредством этой Патриаршей Грамоты принять Вас в юрисдикцию нашего Святейшего Апостольского и Патриаршего Вселенского Престола вместе с Вашим непорочным клиром и благочестивым народом, освобождая от всякой ответственности, или обвинения, или любого другого прещения, налагаемого на Вас каким бы то ни было церковным органом, и полностью принимая все, что Вы делали как епископ и пастырь.

С отеческой молитвой мы преподаем Вам свое Патриаршее благословение, братски лобызаем и от всей души призываем на Вас благодать и милость в Троице поклоняемого Бога, Которому слава и держава во веки".

Выяснилась судьба митрополитов, ''предавших'' УПЦ МП

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября Вселенский Патриархат утвердил текст Томоса и проект устава независимой украинской церкви. Документ не представили широкой публике. В Константинополе объявили, что украинская автокефальная церковь будет называться "Православная церковь в Украине".

15 декабря в Киеве прошел объединительный Собор, на котором был избран глава поместной украинской православной церкви. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Теги
Константинопольский патриархатУПЦ МП
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Umnichkov Voldemar
Umnichkov Voldemar
И снова турэцкие "партнэры" мокнули Окраину мордой в говнецо. И это не первый раз..
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Не вышло у мокшанской чухни выбросить с позором митрополитов, поддержавших объединительный Собор Православной церкви в Украине! Вселенский патриарх своих не бросает!!!!!!
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
первые пошли! после 6-го января в приемной митрополита Епифания будет очередь из мацковких попов...ну а анухрий паедет к януковощу в растов! все четко-адин "лехетимный митрополит" паедет к другому "лехетимному президенту"...
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4
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