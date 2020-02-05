"Вышли за красную линию": стала известна реакция Запада на скандальный закон о СМИ

Законопроект министра культуры Владимира Бородянского о борьбе с дезинформацией в Украине на Западе расценили как шаг к тоталитаризму.

Об этом рассказала в эфире ObozTV медиаэксперт, экс-заместитель министра информационной политики Татьяна Попова, комментируя скандал вокруг обсуждения законопроекта.

"Есть законопроект про дезинформацию Министерства культуры. Почти весь наш Совет по вопросам свободы слова выступает против этого законопроекта. Я очень надеюсь, что он даже не будет подан, потому что это просто позор. Его еще не подали, он не имеет номера, есть просто текст, который все обсуждают, от которого у всех стоят дыбом волосы", – заявила Попова.

"Все западные международные организации, Freedom House, ООН, Совет Европы, Европейская федерация журналистов, даже первый секретарь посольства США, сказали – что это за законопроект, зачем вы это делаете, это же тоталитаризм", – отметила она.

По оценкам медиаэксперта, из законопроекта Министерства культуры "можно оставить 15-20% максимум". При этом она отметила, что Украине нужен закон о дезинформации, который базируется на европейских нормах – "без посадок, без непонятных ассоциаций профессиональных журналистов, без всего бреда".

"Я говорила на встречах с министром культуры и его заместителем, который этим занимается – не выходите за европейские "красные линии". Есть законопроект в Германии против "хейтспича", есть во Франции против дезинформации – адаптируйте и не делайте ничего больше. Они наделали еще 80% того, чего нельзя было даже вспоминать. Теперь выгребают негатив, причем часть этого негатива падает на Зеленского", – подчеркнула Попова.

newsone.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Украине за недостоверную информацию и дезинформацию намерены сажать в тюрьму на срок до семи лет и штрафовать до 9,4 млн грн. Об этом говорится в проекте закона, который Министерство культуры, молодежи и спорта Украины вынесло на публичное обсуждение.

В ОБСЕ выразили обеспокоенность по поводу ряда положений нового проекта закона о дезинформации. В организации отметили, что борьба с дезинформацией не должна проходить за счет вмешательства государства в деятельность СМИ и организацию журналистской деятельности.

Экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил, что Европейский Союз может лишить Украину безвизового режима в случае принятия Верховной Радой закона о борьбе с дезинформацией.

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