"Вырезать всех!" Комаровский выступил с жестким призывом к Украине

Единственный шанс для Украины на благополучное будущее появится после того, как в стране "вырежут" всех тех, кто врет и ворует.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "112" заявил украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский. По его словам, это последняя надежда для украинского общества.

"Я врач. Когда метастазы – шансов вылечиться мало. Но надо лечиться, хоть действовать в правильном направлении и найти себе нормально врача. Уже не первая фаза метастаз, уже нужны радикальные методы. Хватит уже цацкаться с ними, надо вырезать. Но не тех, кто говорит иначе, а тех, кто врет и ворует", – призвал он.

Евгений Комаровский Скриншт с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комаровский, говоря о статусе русского языка в Украине, заявил, что государство определяет, с кем можно "дружить" украинцам, а это не допустимо.

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