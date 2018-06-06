"Выползал с перебитой ногой": украинский боец рассказал о засаде террористов

Боец Вооруженных сил Украины Игорь Федько чудом спасся в результате засады террористов "ДНР".

Об этом АТОшник рассказал OBOZREVATEL. "Да, мы попали в засаду. Стояли на высоте возле села Благодатное. Нас ночью накрыли "Градами", потом утром еще раз. Получили команду отойти", - отметил Федько.

По его словам, перед инцидентом одна группа ушла на задание, и они попали в окружение.

"Нам сказали занять высоту, потому что это было единственное место, откуда можно было прикрывать их отход. Мы поехали туда и там уже были сепаратисты, так сказать. Там попали в засаду, был прямой контакт, никаких обстрелов. Многие получили ранения, были убиты. Меня сначала накрыло гранатой. Потом пуля 7.62 попала в бедро, а потом 5.45 в правый бок. То есть у меня и легкое, и печень были прострелены, два ребра выбито", - отметил Федько.

Боец подчеркнул, что ребята уходили с боем и подумали, что он погиб.

"Я всю ночь выползал оттуда, с перебитой ногой, пытался два раза встать, два раза падал. И уже утром я выполз на грунтовую дорогу: гражданская машина подобрала и отвезла на блокпост. Все думали, что я погиб, никто не ожидал, что я появлюсь. Потерял сознание уже на блокпосту, еще помню, как меня грузили на БТР, а очнулся уже в Одессе", - подытожил Федько.

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