Выиграть престижный конкурс и отправиться во Францию: как сотне украинских студентов это удалось

Студенты из 22 высших учебных заведений Украины, победители конкурса "Авиатор 2019", 18 июня прилетели в столицу Франции.

Напомним, в апреле инициатор и организатор конкурса – Фонд Бориса Колесникова – наградил сто студентов поездкой на крупнейший международный авиакосмический салон Ле Бурже 2019. А экскурсия по Парижу стала приятным дополнением к поездке и впечатлением для талантливой молодежи.

"Мы приехали на крупную отраслевую выставку – это основная цель нашего визита во Францию. Но, честно говоря, так хотелось пройти по парижским улочкам, прогуляться по набережным Сены, ощутить атмосферу самого романтичного города в мире. Представляете, в первый же день поездки начали сбываться мечты! Я стараюсь запомнить и сохранить в памяти каждую минуту, ловить каждое слово экскурсовода, огромное спасибо за это Фонду", — поделилась впечатлениями Марина Нагалюк, студентка Запорожского национального технического университета (г. Запорожье).

Фонд Бориса Колесникова

Экскурсия началась возле дворца Шарля Гарнье — одного из зданий Парижской национальной оперы, самого известного в мире театра оперы и балета, который был основан в конце XIX века. На автобусах группа студентов подъехала к Вандомской площади. Среди ее достопримечательностей — 44-метровая колонна со статуей Наполеона и отель "Ритц", в котором проживали многие знаменитости, писатели, актеры, и снимались десятки известных фильмов.

Фонд Бориса Колесникова

Следующая остановка на маршруте — здание Лувра, старинный королевский дворец и крупнейший художественный музей мира с легендарной стеклянной пирамидой у входа. Отсюда студенты прогулялись до площади Согласия, фотографировались и обменивались впечатлениями. Свое название площадь получила после Великой Французской революции, а во время террора именно здесь стояла гильотина, на которой казнили Людовика XVI, Марию-Антуанетту и Робеспьера. Уже почти двести лет в центре площади возвышается самый древний из памятников Парижа — обелиск, подаренный правительством Египта. Со времен правления фараона Рамзеса II, более трех тысяч лет назад, обелиск стоял у входа в Луксорский храм.

Далее ребята вышли на знаменитый бульвар Елисейские поля. Прогулка по Елисейским полям в сопровождении гида завершилась возле Триумфальной арки. Выполненная в античном стиле и задуманная как символ военных побед Наполеона, арка высотой почти 50 метров стала самой большой в мире и одним из официальных символов европейской столицы.

"Не ожидал, что удастся увидеть столько знаковых мест Парижа. Обычно туристы чередуют пешие прогулки с поездками в метро. Нам же очень повезло: вместо метро был автобус с отличным обзором, гиды оказались прекрасными рассказчиками, влюбленными в свой город, а самые интересные части нашего маршрута мы прошли пешком. С Трокадеро открывается впечатляющий вид на Эйфелеву башню. Видны конструкция Эйфеля, Марсово поле, центр города с музеями и фонтанами. Площадь Трокадеро называют самым позитивным местом Парижа и лучшим местом для фотосессий, и она оправдала наши ожидания", — рассказал Роман Степаненко, студент Кировоградской летной академии НАУ (г. Кропивницкий).

После небольшой передышки — снова в путь. Студентов ожидала финальная точка маршрута — творение Гюстава Эйфеля. Сегодня Париж и Эйфелева башня неотделимы друг от друга. А историю о том, как парижская интеллигенция отвергала и критиковала "уродливое металлическое чудовище", рассказывают скорее как анекдот. Простым горожанам полюбились изящные линии "железной дамы", а вскоре ей нашлось научное и коммерческое применение.

Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова

Студенты осмотрели Эйфелеву башню и прогулялись по самому известному общественному парку Парижа. Марсово поле — любимое место отдыха парижан и туристов, спасающихся от зноя в тенистых аллеях и отдыхающих с корзинками и пледами прямо на лужайках. А о том, что Марсово поле — бывший военный плац сегодня напоминает расположенная неподалеку Военная школа, Дом инвалидов и, конечно же, экскурсоводы, влюбленные в Париж и его истории.

"Фонд сделал все возможное, чтобы прогулка ребят была наполнена приятными эмоциями, чтобы они осмотрели памятники архитектуры, увидели культурные символы Парижа, радовались жизни. Студенты весь день любовались очаровательными видами Парижа и наслаждались общением друг с другом. Говорят, Париж — это праздник, который всегда с тобой. Мы хотим, чтобы это ощущение праздника наша молодежь сохранила как одно из лучших воспоминаний", — говорит Президент благотворительного Фонда Борис Колесников.

Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова

Напомним, сто юных авиаторов Украины 19 и 20 июня посетят ведущий мировой авиасалон Ле Бурже 2019, а 21 июня их ожидает визит в Диснейленд.

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