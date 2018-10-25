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Выходные в декабре: как будут отдыхать украинцы 

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В декабре 2018 года украинцы будут отдыхать 23−25 декабря и 30 декабря — 1 января 2019 года, в связи с этим предусмотрены две рабочие субботы.

В частности, работать будем 22 декабря вместо понедельника 24 декабря, и 29 декабря вместо 31 декабря.

Согласно статье Кодекса законов о труде Украины, 25 декабря (Рождество Христово) и 1 января (Новый год) установлены нерабочими.

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Выходные 2018: сколько будут отдыхать украинцы

Правительство рекомендовало руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести рабочие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада сделала выходным днем 25 декабря в связи с празднованием Рождества Христова в западной традиции.

Также нардепы отменили выходной день 2 мая и переименовали День солидарности трудящихся, отмечающийся 1 мая, в День труда.

Место
Украина
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