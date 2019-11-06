Главная Новости
6 ноября • обновлено в 05:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Вы подписали смертный приговор!" Появились новые детали суицида 13-летнего украинца в Китае

1.3т Читать материал на украинском

Доказать вину школьного учителя в самоубийстве 13-летнего Ивана Лю из Шанхая (Китай) очень сложно из-за отсутствия соответствующей нормативной базы.

Такое мнение в интервью LB.ua выдвинула мать мальчика Елена Артеменко. По словам женщины, в законодательстве КНР нет статьи "Доведение до самоубийства" (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"Один из офицеров полиции сказал нам: "Вы понимаете, что вы подписали ребенку смертный приговор, когда пожаловались на учителя директору?" – рассказала она.

Иван Лю

Иван Лю

Instagram / @artemenko8287

По мнению мамы мальчика, полицейские отказались отражать в своем протоколе факты доведения до самоубийства, но отец подростка Ли Юань заставил их это зафиксировать.

Новости
"Верните моего сына": как пытаются замять самоубийство украинского школьника в Шанхае

Как подтвердил изданию Генеральный Консул Украины в Шанхае Дмитрий Пономаренко, с момента трагедии консульская служба сопровождает дело. По этому поводу официально обращались в правоохранительные органы Шанхая и КНР. В частности, 27 сентября Генеральное консульство Украины в Шанхае приняло участие во встрече родных Ивана Лю с представителями правоохранительных органов, администрации школы, в которой он учился, и руководства департамента образования Шанхай.

Мальчик покончил с собой из-за постоянных издевательств

Мальчик покончил с собой из-за постоянных издевательств

rbc.ua

Однако впоследствии родным парня сообщили, что в школе якобы никто не виноват в суициде парня, а таких случаев ежегодно там бывает 3-4. Директор школы сказал, что самоубийство ребенка – это проблемы родителей. Следовательно, учитель, который издевался над мальчиком, продолжает работать с детьми.

"Дополнительно 15 октября Посольство Украины в КНР провело встречи в центральных аппаратах МИД Китая и Министерства общественной безопасности КНР, вручив соответствующие ноты с просьбой дополнительно и тщательно расследовать обстоятельства самоубийства гражданина Украины", – отметил консул.

Иван родился в Украине, а жил в Китае

Иван родился в Украине, а жил в Китае

Страна / Елена Артеменко

Мальчик покончил с собой из-за издевательств учителя

Мальчик покончил с собой из-за издевательств учителя

Instagram / @artemenko8287

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 сентября в Шанхае 13-летний украинец покончил с собой из-за постоянных издевательств школьного учителя.

Администрация школы не признала вины молодого учителя, который глумился с парня, что он из Украины, обзывал его недочеловеком и нередко прибегал к физической силе.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Китай Шанхай
Тег
самоубийство
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Meyer Kurt
Meyer Kurt
Надо убить учителя было
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения