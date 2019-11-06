"Вы подписали смертный приговор!" Появились новые детали суицида 13-летнего украинца в Китае

Доказать вину школьного учителя в самоубийстве 13-летнего Ивана Лю из Шанхая (Китай) очень сложно из-за отсутствия соответствующей нормативной базы.

Такое мнение в интервью LB.ua выдвинула мать мальчика Елена Артеменко. По словам женщины, в законодательстве КНР нет статьи "Доведение до самоубийства" (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"Один из офицеров полиции сказал нам: "Вы понимаете, что вы подписали ребенку смертный приговор, когда пожаловались на учителя директору?" – рассказала она.

Иван Лю Instagram / @artemenko8287

По мнению мамы мальчика, полицейские отказались отражать в своем протоколе факты доведения до самоубийства, но отец подростка Ли Юань заставил их это зафиксировать.

Как подтвердил изданию Генеральный Консул Украины в Шанхае Дмитрий Пономаренко, с момента трагедии консульская служба сопровождает дело. По этому поводу официально обращались в правоохранительные органы Шанхая и КНР. В частности, 27 сентября Генеральное консульство Украины в Шанхае приняло участие во встрече родных Ивана Лю с представителями правоохранительных органов, администрации школы, в которой он учился, и руководства департамента образования Шанхай.

Мальчик покончил с собой из-за постоянных издевательств rbc.ua

Однако впоследствии родным парня сообщили, что в школе якобы никто не виноват в суициде парня, а таких случаев ежегодно там бывает 3-4. Директор школы сказал, что самоубийство ребенка – это проблемы родителей. Следовательно, учитель, который издевался над мальчиком, продолжает работать с детьми.

"Дополнительно 15 октября Посольство Украины в КНР провело встречи в центральных аппаратах МИД Китая и Министерства общественной безопасности КНР, вручив соответствующие ноты с просьбой дополнительно и тщательно расследовать обстоятельства самоубийства гражданина Украины", – отметил консул.

Иван родился в Украине, а жил в Китае Страна / Елена Артеменко

Мальчик покончил с собой из-за издевательств учителя Instagram / @artemenko8287

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 сентября в Шанхае 13-летний украинец покончил с собой из-за постоянных издевательств школьного учителя.

Администрация школы не признала вины молодого учителя, который глумился с парня, что он из Украины, обзывал его недочеловеком и нередко прибегал к физической силе.

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