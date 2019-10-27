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27 октября • обновлено в 11:58
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"Вы называли мою страну "шлюхой"!" Соколова подорвала сеть обращением к Зеленскому

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Журналистка Янина Соколова записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому после его скандального разговора с добровольцами в зоне разведения войск на Донбассе.

"Сначала вы называли мою страну "шлюхой" в своих шутках! Затем вы согласовали подписания соглашения, которое может заставить мою страну капитулировать! Теперь вы хамите тем, кто защищал наш и ваш, кстати, зад все эти 5 лет войны! Доколе мне будет стыдно за вас, Владимир Александрович?" – заявила журналистка.

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"Я очень вам не советую ругаться с теми людьми, которые на данный момент являются авторитетами нации, с людьми, которые имеют наибольшую ценность для каждого украинца. Военные вам этого не простят. Думай...те, Владимир Зеленский", – добавила Соколова.

Видео получило большой резонанс – по состоянию на 12:00 27 октября его посмотрели почти полмиллиона пользователей. Ролик собрал 33 тыс. лайков.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Янина Соколова
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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