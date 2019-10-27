"Вы называли мою страну "шлюхой"!" Соколова подорвала сеть обращением к Зеленскому

Журналистка Янина Соколова записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому после его скандального разговора с добровольцами в зоне разведения войск на Донбассе.

"Сначала вы называли мою страну "шлюхой" в своих шутках! Затем вы согласовали подписания соглашения, которое может заставить мою страну капитулировать! Теперь вы хамите тем, кто защищал наш и ваш, кстати, зад все эти 5 лет войны! Доколе мне будет стыдно за вас, Владимир Александрович?" – заявила журналистка.

"Я очень вам не советую ругаться с теми людьми, которые на данный момент являются авторитетами нации, с людьми, которые имеют наибольшую ценность для каждого украинца. Военные вам этого не простят. Думай...те, Владимир Зеленский", – добавила Соколова.

Видео получило большой резонанс – по состоянию на 12:00 27 октября его посмотрели почти полмиллиона пользователей. Ролик собрал 33 тыс. лайков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 октября президент Владимир Зеленский вступил в перепалку с вооруженными людьми в военной форме в городе Золотое на Донбассе, где должно было состояться разведение войск.

На скандал в Золотом бурно отреагировали украинцы. Некоторых возмутило то, как общается президент, но многие и поддержали Зеленского. Они заявили, что военные должны подчиняться главнокомандующему ВСУ.

Вскоре выяснилось, что с Зеленским в словесную перепалку вступил бывший боец полка "Азов" и политик от партии "Национальный корпус" Денис Янтар.

Позже он записал видео, заявив, что главнокомандующий ему не указ и вместе со своими соратниками они останутся в Золотом.

В штабе ООС вечером также прокомментировали инцидент. Выяснилось, что вооруженные люди в военной форме находятся в Золотом нелегально и нарушают закон.

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