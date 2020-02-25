"Вы хоть закусывайте!" Украинцев насмешил анонс Малюськи об утилизации 14 тонн алкоголя

В среду, 26 февраля, во Львовской области пройдет самая большая в истории Украины публичная утилизация алкогольных напитков.

Странное мероприятие анонсировали на странице Министерства юстиции в Facebook. Там отметили, что в городе Винники уничтожат 14 тонн конфискованого алкоголя стоимостью около четырех миллионов гривен.

На утилизацию приедут министр юстиции Украины Денис Малюська и начальник Западного межрегионального управления Министерства юстиции Юлия Добош.

Анонс мероприятия facebook.com/minjust.official

Украинцев насмешил анонс утилизации алкоголя. Под публикацией пользователи соцсети оставили более сотни забавных комментариев.

"А закуска будет?", "Публичная утилизация алкогольных напитков - еще никто так красноречиво корпоратив не называл", "Где можно записаться в волонтеры?", "Два участника на 14 тонн это маловато, не осилят", "А вход платный?", "Это по-жесткому. Не жалеют себя, все ради людей", – шутят под анонсом мероприятия.

Как писал OBOZREVATEL ранее, министр юстиции Украины Денис Малюська опубликовал очередное странное фото, где он читает книгу стоя на руках. Пользователи пошутили, что министр "снова забыл принять таблетки".

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