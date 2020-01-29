"Вы еще можете войти в историю!" Ярош мощно обратился к Зеленскому

Командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош призвал президента Украины Владимира Зеленского и дальше "погружаться в идеи украинского национализма".

В этом, напомнил он, главу нашего государства "обвинил" директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Свой пост-обращение к президенту Ярош опубликовал на странице в Facebook.

"Боже, наполни эти слова смыслом! Боже, дай этому человеку, который стал президентом Украины, понять и воплощать идеи украинского национализма в жизни... Боже, ты же всемогущий", – начал он.

Он также провел несколько аналогий с истории нашей страны, когда в ней в разные времена отличались своей национальной позицией те или иные герои, которые, как и Зеленский, были евреями.

"В проводе Организации украинских националистов тоже был еврей – патриот Украины – Лев Ребет. Погиб от террористической атаки агента Кремля, как и проводник украинских националистов Степан Бандера. Армия ЗУНР в своем составе имела "Еврейский пробоевой курень", большинство личного состава которого легли в борьбе за Украину. Вечная им слава и память! Они все были украинскими националистами..." – напомнил Ярош.

Кроме этого, добавил командующий УДА, еще тысячи евреев пошли на битву за Украину, например, во время Революции Достоинства и российско-украинской войны – другими словами войны за независимость.

"Они все – наши Братья и каждый из них в определенной степени – украинский националист. Я горжусь тем, что являюсь украинским националистом, и мое украинское государство, вместе со мной, защищают евреи, россияне, белорусы, грузины, чеченцы и представители других наций", – заявил он.

По словам Яроша, в этом и заключается одна из сущностей украинского национализма: "Свобода народам! Свобода человеку!".

"Господин президент, Владимир, случайно попав на пост Президента Украины, вы еще имеете шанс войти в историю, как первый еврей, который возглавил Украины и стал Украинцем с большой буквы!" – мощно обратился он к Зеленскому.

В конце же призвал главу государства не упустить эту возможность, поскольку, подчеркнул он, другой путь ведет лишь к проклятию, смерти и забвению.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Украинской добровольческой армии, экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что Минские договоренности – это путь в никуда и угроза уничтожения страны.

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