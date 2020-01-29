Главная Новости
29 января • обновлено в 09:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Вы еще можете войти в историю!" Ярош мощно обратился к Зеленскому

4.2т
Читать материал на украинском

Командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош призвал президента Украины Владимира Зеленского и дальше "погружаться в идеи украинского национализма".

В этом, напомнил он, главу нашего государства "обвинил" директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Свой пост-обращение к президенту Ярош опубликовал на странице в Facebook.

"Боже, наполни эти слова смыслом! Боже, дай этому человеку, который стал президентом Украины, понять и воплощать идеи украинского национализма в жизни... Боже, ты же всемогущий", – начал он.

"Вы еще можете войти в историю!" Ярош мощно обратился к Зеленскому

Он также провел несколько аналогий с истории нашей страны, когда в ней в разные времена отличались своей национальной позицией те или иные герои, которые, как и Зеленский, были евреями.

"В проводе Организации украинских националистов тоже был еврей – патриот Украины – Лев Ребет. Погиб от террористической атаки агента Кремля, как и проводник украинских националистов Степан Бандера. Армия ЗУНР в своем составе имела "Еврейский пробоевой курень", большинство личного состава которого легли в борьбе за Украину. Вечная им слава и память! Они все были украинскими националистами..." – напомнил Ярош.

Кроме этого, добавил командующий УДА, еще тысячи евреев пошли на битву за Украину, например, во время Революции Достоинства и российско-украинской войны – другими словами войны за независимость.

"Они все – наши Братья и каждый из них в определенной степени – украинский националист. Я горжусь тем, что являюсь украинским националистом, и мое украинское государство, вместе со мной, защищают евреи, россияне, белорусы, грузины, чеченцы и представители других наций", – заявил он.

По словам Яроша, в этом и заключается одна из сущностей украинского национализма: "Свобода народам! Свобода человеку!".

"Господин президент, Владимир, случайно попав на пост Президента Украины, вы еще имеете шанс войти в историю, как первый еврей, который возглавил Украины и стал Украинцем с большой буквы!" – мощно обратился он к Зеленскому.

В конце же призвал главу государства не упустить эту возможность, поскольку, подчеркнул он, другой путь ведет лишь к проклятию, смерти и забвению.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Украинской добровольческой армии, экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что Минские договоренности – это путь в никуда и угроза уничтожения страны.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Марта Рок
Персоны
Владимир Зеленский Дмитрий Ярош
Место
Украина
Тег
президент
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
11
16
Смешно
13
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Сам себя назначил командующим Украинской добровольческой армии...А что же эта типа армия Донбасс не освобождает, Крым не возвращает??? Правильно, потому что с этой армией тоже самое будет, что и второй армией Европы, опосля котлов.....ну а в Крыму дислоцируются части Армии РФ...вопрос об освобождении Крыма само собой отпадает.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Перепелиця Володимир
Перепелиця Володимир
Чувак 100%. Кремль сам штовхає бубОчку до до цього...хай Бог помагає.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Зеленский войдет в историю как первый еврей, который скорбил по жертвам холокоста и узникам концлагерей и одновременно делал героями тех кто убивал жертв холокоста и отправлял в концлагеря евреев...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги