Вятровича внезапно уволили: "слуга народа" слил инсайд

Директора Института нацпамяти Владимир Вятрович лишился своей должности. Произошло это в среду, 18 сентября.

"Товарищи, маленький инсайд. Только что уволен Вятрович", – написал на своей странице в Facebook нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский.

Владимир Вятрович уволен

Позже свое увольнение подтвердил и сам Вятрович, опубликовав видеообращение.

"Я завершил каденцию на посту Председателя Украинского института национальной памяти. Это были насыщенные пять с половиной лет", – заявил Вятрович.

Также он перечислил достижения Института нацпамяти.

В мае 2007 – январе 2008 года Вятрович был представителем Украинского института национальной памяти во Львовской области.

В 2008 году – научный консультант международного проекта "Украина помнит, мир признаёт", посвящённого популяризации и международному лоббированию признания Голодомора 1932—1933 годов геноцидом.

В январе - октябре 2008 года – начальник архивного отдела Украинского института национальной памяти, советник по научно-исследовательской работе главы Службы безопасности Украины (СБУ).

С октября 2008 по март 2010 года – директор отраслевого государственного архива СБУ в Киеве.

С октября 2009 года – член наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого".

С марта 2008 года – председатель учёного совета "Центра исследований освободительного движения".

В 2010-2011 годах работал в Украинском научном институте Гарвардского университета.

В марте 2014 года назначен директором Украинского института национальной памяти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины от президентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук назвала директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича виновником всех исторических споров между Украиной и Польшей в последние годы.

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