"Втюхивают им свои сараи!" Россияне решили заработать на жителях "Л/ДНР"

В России местные жители решили повысить цены на свои заброшенные усадьбы, чтобы попытаться продать их как можно дороже людям, которые, получив гражданство РФ, прибывающих к ним с "Л/ДНР".

Отмечается, что российские паспорта, которые выдают сейчас на временно оккупированных территориях Донбасса, пользуются популярностью у гастарбайтеров, работающих в России. Доказательство оригинального "предпринимательства" россиян опубликовал на своем Telegram-канале блогер Фашик Донецкий.

Он показал два скриншота одного объявления, по которому видно, что цена на один и тот же дом который, впрочем, даже не похож на жилище, за месяц выросла на 20 тысяч рублей.

Скриншот объявления Telegram-канал Фашик Донецкий

"Вот так растет цена на жилье, когда узнали, что в “заветном” русском паспорте нужна прописка. А почему бы и не заработать на глупых людях и втюхать им свои сараи на 20 тысяч дороже. Они свято верят, что русские нам братья, а те же умеют только на родственниках зарабатывать", – написал блогер.

Скриншот объявления Telegram-канал Фашик Донецкий

Как сообщал OBOZREVATEL, житель шахтерского города Хрустальный (ранее Красный Луч) написал песню президенту России Владимиру Путину, в которой обозвал его фашистом. Так он отреагировал на тот факт, что после получения российского паспорта никак не может добиться пенсии соседнего государства без регистрации в РФ.

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