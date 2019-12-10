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10 декабря • обновлено в 12:04
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"Втюхивают им свои сараи!" Россияне решили заработать на жителях "Л/ДНР"

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В России местные жители решили повысить цены на свои заброшенные усадьбы, чтобы попытаться продать их как можно дороже людям, которые, получив гражданство РФ, прибывающих к ним с "Л/ДНР".

Отмечается, что российские паспорта, которые выдают сейчас на временно оккупированных территориях Донбасса, пользуются популярностью у гастарбайтеров, работающих в России. Доказательство оригинального "предпринимательства" россиян опубликовал на своем Telegram-канале блогер Фашик Донецкий.

Он показал два скриншота одного объявления, по которому видно, что цена на один и тот же дом который, впрочем, даже не похож на жилище, за месяц выросла на 20 тысяч рублей.

Новости
Гастарбайтеры и бюджетники: кто получает российские паспорта на Донбассе
Скриншот объявления

Скриншот объявления

Telegram-канал Фашик Донецкий

"Вот так растет цена на жилье, когда узнали, что в “заветном” русском паспорте нужна прописка. А почему бы и не заработать на глупых людях и втюхать им свои сараи на 20 тысяч дороже. Они свято верят, что русские нам братья, а те же умеют только на родственниках зарабатывать", – написал блогер.

Скриншот объявления

Скриншот объявления

Telegram-канал Фашик Донецкий

Как сообщал OBOZREVATEL, житель шахтерского города Хрустальный (ранее Красный Луч) написал песню президенту России Владимиру Путину, в которой обозвал его фашистом. Так он отреагировал на тот факт, что после получения российского паспорта никак не может добиться пенсии соседнего государства без регистрации в РФ.

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Автор
Дина Баронова
Место
Украина
Теги
жилье ОРДЛО российские паспорта
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фил филька
фил филька
чувак целый месяц следил за объявлением, старался))) а теперь разоблачение: я нашел это объявление. вот начало: "Продаётся незавершённое строительство. Дом, кирпичный, из белого..." теперь внимание - в незавершенном строительстве прописаться нельзя!)))
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фил филька
фил филька
ну реально этот фашик донецкий клепает пропаганду только для полных идиотов. упоротые харош хавать эту хрень)))
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Petrov Valery
Petrov Valery
Усадьба стала аж на $300 дороже? Поэтому все прoдавцы пидapacы? Он это серьёзно?
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