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"В*та воет!" В Крыму признали, что Россия превратила полуостров в ад

4.6т Читать материал на украинском

В Крыму люди затосковали по украинским порядкам на полуострове и признали, что Россия после аннексии превратила Крым в ад.

Переписку местных жителей опубликовал на своей странице в Twitter блогер Крымский бандеровец. Крымчане пожаловались на захват популярных пляжей и моря, где люди купались с самого детства.

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"Крым. Вата воет, что скоро все захватят. Вата не заметила, что все захватили еще 5 лет назад. Прочтите, что пишут жители Севастополя об отношении к оккупантам. Рашистов за поребриком шокировали откровения о России и ее порядках. Тоска по Украине, как снежный ком", – отметил блогер.

"В*та воет!" В Крыму признали, что Россия превратила полуостров в ад
"В*та воет!" В Крыму признали, что Россия превратила полуостров в ад

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фанат Путина на фото показал, до чего Россия довела Крым. В Коктебеле случился мусорный и транспортный коллапс.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
В Крыму люди затосковали по украинским порядкам.....как порядок может быть при отсуствии порядка? Махновщина и анархия это украинский порядок?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Да это просто истерика ! Ярым русофобам за пад ло признать начало рассвета Крыма после глубокого застоя украинского периода! Ну, а о Крымском мосте и не вспоминают! О новом аэропорту в Крыму не вспоминают! О Двух новых ТЭЦ забыли! О трассе *Таврида* и думать не хочется! О 108 жилых комплекса в Крыму, сдача которых предусмотрена в 19-20 гг! О строящемся судостроительном заводе в Феодосии... О двух построенных новых школах, и трёх строящихся... В реконструкции винзавода " Массандра" не вспоминает! О ремонтах и реконструкциях многих пляжей! 9 млрд дол США- общий обьём инвестиций России в Крым! А Украина выпрашивает 1 млрд. у МВФ
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Самое смешное...все в переписке...своими именами( и это при тирании)))а крымский...под ником...несвоим))))))))))))))))
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