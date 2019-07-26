"В*та воет!" В Крыму признали, что Россия превратила полуостров в ад

В Крыму люди затосковали по украинским порядкам на полуострове и признали, что Россия после аннексии превратила Крым в ад.

Переписку местных жителей опубликовал на своей странице в Twitter блогер Крымский бандеровец. Крымчане пожаловались на захват популярных пляжей и моря, где люди купались с самого детства.

"Крым. Вата воет, что скоро все захватят. Вата не заметила, что все захватили еще 5 лет назад. Прочтите, что пишут жители Севастополя об отношении к оккупантам. Рашистов за поребриком шокировали откровения о России и ее порядках. Тоска по Украине, как снежный ком", – отметил блогер.

Крым. Вата воет, что скоро все захватят. Вата не заметила, что все захватили еще 5 лет назад. Прочтите, что пишут жители Севастополя об отношении к оккупантам. Рашистов за поребриком шокировали откровения о россии🇷🇺 и ее порядках. Тоска по Украине🇺🇦 как снежный ком.РЕКОМЕНДУЮ👍❗️ pic.twitter.com/g3a7J9YyQs — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) July 25, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фанат Путина на фото показал, до чего Россия довела Крым. В Коктебеле случился мусорный и транспортный коллапс.

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