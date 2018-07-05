ВЛАДИМИР БАЛУХ: ПЯТЬ ЛЕТ.

Раздольненский суд в Крыму приговорил Владимира Балуха к ПЯТИ годам колонии общего режима и штрафу в 10000 рублей по совокупности двух дел.

Вот последнее слово Балуха на суде, надеюсь, эта речь войдет в историю. Не хочу ставить фотографию Владимира за решеткой, решетка не для его свободного и сильного духа, с которым ни один суд и ни одно заключение ничего никогда сделать не смогут. Фантастический человек.

ВЛАДИМИР БАЛУХ:

Мне вас жаль, господа

Данный судебный процесс уже в пятый раз свидетельствует только об одном: о том, что используются всякие формальные незначительные поводы с целью как можно жестче наказать человека за вольнодумие, за его способность оставаться самим собой, любить свою страну, родных и близких, не становиться предателем, за необходимость вслух высказывать свои взгляды и мнение о происходящем.

Для меня ничего удивительного здесь нет. На протяжении последних трех лет довольно глубоко изучив весь механизм этой системы, созданной на 1/7 части суши, я понимаю, как она работает, как применяется и в отношении кого. Выведенный принцип звучит так: друзьям - все, врагам - закон. Система неукоснительно следует этому принципу.

Как по мне, было бы гораздо честнее, если бы уже ввели статью за ненависть к системе, режиму, который узурпировал власть в этом государстве. Я тогда напишу чистосердечное признание: да, ненавижу, да, считаю это огромным позором для народа, который терпит все происходящее. И не было бы никаких вопросов. Тогда давайте мне хоть пожизненное, если вы вообще считаете, что имеете право распоряжаться человеческими судьбами. С радостью приму. За любовь к родине, как и к матери, к родным, можно платить любую цену. Здесь все зависит от каждого человека отдельно.

[...]

Мне вас жаль, господа, что я могу сказать. Рано или поздно однозначно господь подарит мне день, когда я выиграю все суды. Я понимаю, что не в этом государстве. Но, слава богу, не этим государством мир ограничивается. И я бы очень хотел, чтобы моральную и материальную компенсацию мне взяли с ваших карманов. [...] Рано или поздно это все равно произойдет. Вы не думайте, что убежите от этого наказания. Не удастся. Не будет суда здесь на земле - будет высший суд. Ни одной минутой не сомневаюсь.

В своем последнем слове я хочу сказать только об одном: ни одной секунды, ни одним помыслом своим я не жалею о своих действиях. Мне за них, во-первых, глубоко не стыдно, во-вторых, глубоко, до мельчайших подробностей, нет абсолютно ничего противозаконного, даже по вашим законам, в моих действиях. И поэтому заплатить за любовь к родине и к родным я готов любую цену. Меня не интересует размер приговора. Я изначально заявил, что в подобном фарсе у меня нет ни малейшего желания участвовать. Только из уважения к людям - спасибо вам огромное, - которые приезжают меня поддержать, я позволяю вам себя лицезреть.

И самое главное из финальной части, как вы любите повторять, моего последнего слова. Вся эта война, которую одни развернули и в которой другие добровольно участвуют, на самом деле не стоит и выеденного яйца. Все виновные будут ходить с опущенными головами, так ничего в своей жизни и не поняв. Мне вас не переделать, к сожалению. Господь мне подарил такой момент в жизни, когда вокруг моего имени и этого дела собираются лучшие люди в Украине и здесь, в Крыму, объединяются, молятся за меня, помогают материально. Очень бы хотело, чтобы это упрочнилось и разрослось. Потому что только так мы сможем построить достойное государство.

Слава Україні, шановні, и боремся за ее величие.

2 июля 2018 года. Раздольное, Крым

Спасибо, Alyona Savchuk, за запись речи Балуха.