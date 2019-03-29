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ВСУ взяли Горловку? В ООС дали ответ

3.4тЧитать материал на украинском

Штаб Операции Объединенных сил опровергает информацию о якобы продвижении и закреплении Вооруженных сил Украины в пределах города оккупированной террористами Горловки Донецкой области.

"Вся официальная информация есть на нашей странице в Facebook, другой информации у нас нет. Мы советуем всем обращаться к первоисточнику, у нас такой информации нет", – сообщили OBOZREVATEL в пресс-центре ООС.

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Ранее информацию о продвижении украинской армии на своей странице в Facebook опубликовал ветеран АТО Андрей Шор. Эту информацию подтверждал и бывший главарь террористов Игорь Гиркин, сообщив, что ВСУ продвинулись в "серой зоне" под Горловкой на 350 метров. Однако он отверг заявления о закреплении украинских военных в пределах оккупированного города.

ВСУ взяли Горловку? В ООС дали ответ

В то же время информацию опровергли в так называемой "Народной милиции "ДНР" и "администрации" оккупированной Горловки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области боевая группа К-2 с 54-й бригады полностью уничтожила командный пункт террористов.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Просто Штыриц обыкновенный пи*добол, не какой то охфицэр ВСУ
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CARGO 100
CARGO 100
Если бы ВСУ "взяли" Горловку, то через неделю уже отдали бы Киев ...
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