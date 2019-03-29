ВСУ взяли Горловку? В ООС дали ответ

Штаб Операции Объединенных сил опровергает информацию о якобы продвижении и закреплении Вооруженных сил Украины в пределах города оккупированной террористами Горловки Донецкой области.

"Вся официальная информация есть на нашей странице в Facebook, другой информации у нас нет. Мы советуем всем обращаться к первоисточнику, у нас такой информации нет", – сообщили OBOZREVATEL в пресс-центре ООС.

Ранее информацию о продвижении украинской армии на своей странице в Facebook опубликовал ветеран АТО Андрей Шор. Эту информацию подтверждал и бывший главарь террористов Игорь Гиркин, сообщив, что ВСУ продвинулись в "серой зоне" под Горловкой на 350 метров. Однако он отверг заявления о закреплении украинских военных в пределах оккупированного города.

В то же время информацию опровергли в так называемой "Народной милиции "ДНР" и "администрации" оккупированной Горловки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области боевая группа К-2 с 54-й бригады полностью уничтожила командный пункт террористов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!