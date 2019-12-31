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31 декабря • обновлено в 17:15
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"Защищают ваш Новый год": в сети появилось трогательное поздравление от ВСУ с передовой

1.7т
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В сети появилось яркое видео, на котором рождественскую мелодию Николая Леонтовича "Щедрик" соединили с кадрами боев украинских воинов в зоне ООС на Донбассе, а также со звуками выстрелов и канонады.

Ролик опубликовали на YouTube-канале "Военного телевидения Украины", отметив, что исполнителем его музыкальной части стал Национальный президентский оркестр (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Только одна песня в мире ассоциируется 100-процентно с новогодними праздниками – это "Щедрик". Нет ни одного человека, который не мог бы напеть первые ноты этой песни. А как насчет "Щедрика" на передовой? Какое у наших военных рождественское настроение? Напомните себе о тех, кто защищает ваше мирное празднование Рождества и Нового года", – написали под трогательным клипом.

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Воины ВСУ

Воины ВСУ

Скриншот видео

В комментариях украинцы также выразили благодарность своим Героям за то, что имеют возможность отмечать праздники в мирных городах, пока они жертвуют своими жизнями.

"Это вам спасибо за возможность праздновать Новый год в Украине", "Счастливого праздника, дорогие защитники! Мы знаем, кому обязаны спокойной жизнью в Украине. Пусть вас Бог бережет!", "Наши дорогие воины! Спасибо за защиту!", "Огонь, ребята!!! Спасибо всем, кто бережет наш покой. Вы лучшие из нас", – восторгаются мужеством защитников патриоты.

"Защищают ваш Новый год": в сети появилось трогательное поздравление от ВСУ с передовой

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря во временно оккупированном Донецке патриоты, которые не поддерживают российскую агрессию, поздравили украинских военных с Днем ВСУ. Они вывесили плакат цвета украинского флага с надписью "Донецк поздравляет украинскую армию с Днем ВСУ. Ждем освобождения от российской оккупации".

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Новый год
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Пью Массандру, а на этикетке написано: Россия, Республика Крым. Это все, что нужно знать о чубатых атошниках.
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