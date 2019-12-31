"Защищают ваш Новый год": в сети появилось трогательное поздравление от ВСУ с передовой

В сети появилось яркое видео, на котором рождественскую мелодию Николая Леонтовича "Щедрик" соединили с кадрами боев украинских воинов в зоне ООС на Донбассе, а также со звуками выстрелов и канонады.

Ролик опубликовали на YouTube-канале "Военного телевидения Украины", отметив, что исполнителем его музыкальной части стал Национальный президентский оркестр (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Только одна песня в мире ассоциируется 100-процентно с новогодними праздниками – это "Щедрик". Нет ни одного человека, который не мог бы напеть первые ноты этой песни. А как насчет "Щедрика" на передовой? Какое у наших военных рождественское настроение? Напомните себе о тех, кто защищает ваше мирное празднование Рождества и Нового года", – написали под трогательным клипом.

Воины ВСУ Скриншот видео

В комментариях украинцы также выразили благодарность своим Героям за то, что имеют возможность отмечать праздники в мирных городах, пока они жертвуют своими жизнями.

"Это вам спасибо за возможность праздновать Новый год в Украине", "Счастливого праздника, дорогие защитники! Мы знаем, кому обязаны спокойной жизнью в Украине. Пусть вас Бог бережет!", "Наши дорогие воины! Спасибо за защиту!", "Огонь, ребята!!! Спасибо всем, кто бережет наш покой. Вы лучшие из нас", – восторгаются мужеством защитников патриоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря во временно оккупированном Донецке патриоты, которые не поддерживают российскую агрессию, поздравили украинских военных с Днем ВСУ. Они вывесили плакат цвета украинского флага с надписью "Донецк поздравляет украинскую армию с Днем ВСУ. Ждем освобождения от российской оккупации".

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