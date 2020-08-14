ВСУ показали зрелищные кадры работы "Ураганов" и "Точек-У" вблизи Крыма

ВСУ провели учения с Точками-У и Ураганами на Херсонщине.

На одном из полигонов Херсонской области по приказу командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева состоялись плановые занятия по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган" и тактических ракетных комплексов "Точка-У".

Как сообщается на официальной странице Командования ОС ВСУ в Facebook, полевые тренировки прошли в условиях, максимально приближенных к боевым. В считанные минуты мощное и высокоточное оружие было приведено в боевую готовность к поражению целей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В учениях принимали участие экипажи РСЗО "Ураган" Скриншот видео

Слаживание прошло на полигоне в Херсонской области Скриншот видео

"В группировке войск, которые защищают юг Украины, согласно с планом ежедневно проходят мероприятия боевой подготовки. Поэтому, именно благодаря хорошим умениям и навыкам, наши воины демонстрируют хороший вышкол и высокое профессиональное мастерство", – отметил генерал-лейтенант Наев.

По словам командующего ОС ВСУ, батареи и расчеты быстро осуществили марш, заняли огневые позиции, развернулись и отрабатывали точное наведение на цели. Уже в завершение они оперативно и быстро отошли с позиций и отправились в районы сосредоточения.

"В районах ответственности Командования ОС ВСУ обстановка стабильная и контролируемая. Вместе победим!" – заверил Наев.

ВСУ проводили учения в приближенных к боевым условиях Скриншот видео

Военные отработали наведение на цель тактического ракетного комплекса "Точка-У" Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, с 17 по 26 сентября Вооруженные силы Украины проведут командно-штабные военные учения "Объединенные усилия-2020" в Херсонской области. В них будут задействованы подразделения территориальной обороны региона.