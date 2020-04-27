ВСУ показали в действии смертоносную ракету "Нептун": появились мощные фото

В Одесской области продолжаются государственные испытания мощного украинского ракетного комплекса Р-360 "Нептун".

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook, публикуя фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что пуски осуществляются из Государственного испытательного полигона ВСУ "Алибей", что в акватории Черного моря.

Испытания Р-360 "Нептун" Facebook/Генштаб ВСУ

"Летные испытания проводятся с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации – самолетов СУ-27", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Испытания Р-360 "Нептун" Facebook/Генштаб ВСУ

Как известно, установку "Нептун" изготовили на государственном предприятии Киевское конструкторское бюро "Луч", которое входит в состав концерна "Укроборонпром". Максимальная дальность пуска такой ракеты составляет более 250 километров.

Испытания Р-360 "Нептун" Facebook/Генштаб ВСУ

Испытания Р-360 "Нептун" Facebook/Генштаб ВСУ

Испытания Р-360 "Нептун" Facebook/Генштаб ВСУ

Испытания Р-360 "Нептун" Facebook/Генштаб ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали мощное видео удачного испытания ракеты "Нептун", которая будет поставлена на вооружение Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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