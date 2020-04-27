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27 апреля • обновлено в 15:05
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ВСУ показали в действии смертоносную ракету "Нептун": появились мощные фото

2.8т
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В Одесской области продолжаются государственные испытания мощного украинского ракетного комплекса Р-360 "Нептун".

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook, публикуя фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что пуски осуществляются из Государственного испытательного полигона ВСУ "Алибей", что в акватории Черного моря.

Испытания Р-360 "Нептун"

Испытания Р-360 "Нептун"

Facebook/Генштаб ВСУ

"Летные испытания проводятся с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации – самолетов СУ-27", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Испытания Р-360 "Нептун"

Испытания Р-360 "Нептун"

Facebook/Генштаб ВСУ

Как известно, установку "Нептун" изготовили на государственном предприятии Киевское конструкторское бюро "Луч", которое входит в состав концерна "Укроборонпром". Максимальная дальность пуска такой ракеты составляет более 250 километров.

Испытания Р-360 "Нептун"

Испытания Р-360 "Нептун"

Facebook/Генштаб ВСУ

Испытания Р-360 "Нептун"

Испытания Р-360 "Нептун"

Facebook/Генштаб ВСУ

Испытания Р-360 "Нептун"

Испытания Р-360 "Нептун"

Facebook/Генштаб ВСУ

Испытания Р-360 "Нептун"

Испытания Р-360 "Нептун"

Facebook/Генштаб ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали мощное видео удачного испытания ракеты "Нептун", которая будет поставлена на вооружение Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Вооружение
Место
Украина Одесса
Теги
Вооруженные силы Украины ракеты
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Опять по самолетам или жилым домам пулять будут. Ни ще бро ды ру ко жо пые...)))
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