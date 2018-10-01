ВСУ перебросили десант и технику в тыл врага: появилось мощное видео

На Днепропетровщине прошли учения десантников 25-й бригады, в которых были задействованы до тысячи бойцов и сотни единиц техники.

На военном полигоне развернули настоящие боевые действия. В небе – штурмовая авиация. С высоты шестисот метров в тыл условного противника высадились 260 армейцев и шесть единиц боевой техники, передают "Факты".

"Сразу же после приземления – импровизированный бой. Все максимально приближено к реальным условиям. Большинство военных, участвующих в батальонных тактических учениях, были на передовой – и теперь в маневрах используют опыт боевых действий, в частности, как противостоять диверсантам врага", - сказано в сообщении.

Обучение в 25 бригаде проводят ежегодно, и условия здесь – максимально приближенные к реальным боевым.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные во время операции Объединенных сил на Донбассе продвинулись вперед и закрепились на новых рубежах.