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ВСУ перебросили десант и технику в тыл врага: появилось мощное видео

6.2тЧитать материал на украинском

На Днепропетровщине прошли учения десантников 25-й бригады, в которых были задействованы до тысячи бойцов и сотни единиц техники.

На военном полигоне развернули настоящие боевые действия. В небе – штурмовая авиация. С высоты шестисот метров в тыл условного противника высадились 260 армейцев и шесть единиц боевой техники, передают "Факты".

"Сразу же после приземления – импровизированный бой. Все максимально приближено к реальным условиям. Большинство военных, участвующих в батальонных тактических учениях, были на передовой – и теперь в маневрах используют опыт боевых действий, в частности, как противостоять диверсантам врага", - сказано в сообщении.

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Обучение в 25 бригаде проводят ежегодно, и условия здесь – максимально приближенные к реальным боевым.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные во время операции Объединенных сил на Донбассе продвинулись вперед и закрепились на новых рубежах.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
С высоты шестисот метров в тыл условного противника (в условный котел) высадились 260 армейцев и шесть единиц боевой техники.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А че? Заебись,особо умиляет броневичок Сексон аглицкой разробки для разгона демонстраций,броня против пистолетной кули,да ну хуйня какая , наипотужнейши красноберетники лопатами сепаров захуячат. Стесняюсь спросить,в тыл чьих воиск виртуально десантировались?Каковы потери авиации на подлете? Сколько условно сбито штурмовиков из группы обеспечения высадки? Где истребительное прикрытие бортов с десантом?И на какое расстояние в тыл противника высаживали десант,если хлопец сказал шо половина личного состава предназначается для потдержки десанта по земле? Все как то по клоунски несерьезно,пылищу рагулям в шары пускают.
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Шур Григорий
Шур Григорий
Я уж подумал - Луганск взяли ... Во у вас "заголовочки", мать вашу ...
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