ВСУ отомстили за побратимов и уничтожили российских наемников: есть погибшие и раненые

В результате обстрелов были ранены два украинских защитника

В среду, 10 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что наши воины уничтожили двух российских оккупантов. Вооруженные формирования РФ в течение суток 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе ukraina.ru

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" по нашим защитникам неподалеку Павлополя враг дважды вел огонь, выпустив в сторону оборонительных укреплений Объединенных сил 27 минометных боеприпасов 120-го и 82-го калибров. Также противник использовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи населенного пункта Тарамчук агрессор применял БпЛА для сброса выстрела ВОГ-17, а защитников Авдеевки два раза обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.

Карта mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" возле Луганского зафиксировано два нарушения режима прекращения огня:

захватчики задействовали 120 мм и 82 мм минометы, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Рядом с Хутором Вольным российские наемники четыре раза обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Троицкого и Попасной террористы совершили обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее OBOZREVATEL писал, что впервые за последние 5 лет переговоров по нормализации конфликта на Донбассе в состав Трехсторонней контактной группы (ТКГ) вошли не российские назначенцы, а проукраинские активисты, которые вынужденно выехали в 2014-м, как только началась война.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал