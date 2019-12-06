"За доказательства агрессии": ВСУ мощно потроллили рупор "ЛНР"

Террористу "ЛНР" Андрею Марочко устроили мощный троллинг в День Вооруженных сил Украины. Ему выписали благодарность за помощь украинским защитникам в раскрытии военных преступлений России на Донбассе.

Фото шуточной "награды" опубликовал на странице своего блога в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Заслуги и достижения бывают разные! Информационный фронт не менее важен! За большой ратный труд на оккупированной территории, доказательства российской агрессии и поддержание имиджа ВСУ хочу поблагодарить Андрея Марочко! Так держать и дальше!" – постебался над оккупантом защитник Украины.

В частности, в документе от имени якобы 72 центра информационно-психологических операций ВСУ террориста благодарят за "высокое профессиональное мастерство, самоотверженность делу, вклад в развитие ВСУ".

"Награда" для террориста Марочко от ВСУ Facebook Штирлиц – блог

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее так называемый спикер "ЛНР" Андрей Марочко попался на общении с ВСУ и использовании украинского языка. Скриншоты переписки также показал полковник Штефан.

Короме того, Марочко опозорился нелепой угрозой приехать в Киев на танке. Из-за этих слов на него обрушился поток насмешек и троллинга.

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