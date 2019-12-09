Главная Новости
9 декабря • обновлено в 15:00
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Stop Putin's war!" Голые Femen прорвались через полицию в Париже

1.1т
Читать материал на украинском

В Париже перед зданием Елисейского дворца, где должна состояться встреча "нормандской четверки" выбежали голые активистки движения Femen.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий. Девушки прорвали кордон полиции, который ограждал здание от людей.

Активистки скандировали "Stop Putin's war". Их сразу же задержали французские полицейские.

Активистки Femen перед Елисейским двором

Активистки Femen перед Елисейским двором

Напомним, ранее в Париж прибыли ветераны АТО, которые обратились с жестким посланием к украинской власти. Они заявили, что чувствуют угрозу во время переговоров и опасаются, что "украинцы могут дать заднюю". Кроме того, защитники Украины обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и потребовали "доказать, что он не лох".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Глеб Иванов
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Франция Париж
Теги
Femen нормандский формат
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги