"Stop Putin's war!" Голые Femen прорвались через полицию в Париже

В Париже перед зданием Елисейского дворца, где должна состояться встреча "нормандской четверки" выбежали голые активистки движения Femen.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий. Девушки прорвали кордон полиции, который ограждал здание от людей.

Активистки скандировали "Stop Putin's war". Их сразу же задержали французские полицейские.

Активистки Femen перед Елисейским двором

Напомним, ранее в Париж прибыли ветераны АТО, которые обратились с жестким посланием к украинской власти. Они заявили, что чувствуют угрозу во время переговоров и опасаются, что "украинцы могут дать заднюю". Кроме того, защитники Украины обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и потребовали "доказать, что он не лох".

Si FEMEN soutient tous les processus de paix, nous ne pouvons rester silencieuses quand un dictateur aussi influent que Poutine est reçu en France. Nous nous devons de rappeler sa responsabilité dans deux guerres actuelles, ainsi que sa politique sexiste, homophobe et répressive pic.twitter.com/EmBTq151I7 — FEMEN (@Femen_France) 9 декабря 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В понедельник, 9 декабря, в Париже запланированы переговоры по Украине в рамках "нормандской встречи".

6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите.

Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

8 декабря, в Париже был озвучен окончательный график саммита в "нормандском формате".

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