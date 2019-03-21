"Всех прогульщиков вижу": Турчинов рассказал, как подсматривает за нардепами

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что может тайно следить за всей Украиной прямо из своего кабинета.

Секреты рабочего место он показал в рамках сюжета ТСН. Подсматривать по камерам, признался Турчинов, он может и за народными депутатами.

Парламентариям, по словам журналистов, которым удалось попасть в чудо-кабинет, стоит волноваться, так как секретарь СНБО может контролировать всех прогульщиков.

"Мы можем войти в любую камеру наблюдения. Эти – вокруг Верховной Рады. Кто на чем приехал, с кем", – заявил Турчинов, демонстрируя большой экран, на котором можно увидеть всех, кто появляется под стенами парламента.

Александр Турчинов 24tv.ua

Он также сообщил, что имеет доступ к большому количеству видеокамер вокруг правительственных зданий, в большинстве украинских городов и в зоне проведения ООС, а также мгновенно может связаться с ситуационным центром.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Турчинов рассказал, что ему пришлось блефовать в телефонном разговоре с тогдашним председателем Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным в 2014 году.

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