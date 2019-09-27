Все сделала Россия: Сенцов рассказал о признании ГРУшника и террористов "ДНР"

Украинский режиссер, освобожденный из российского плена, Олег Сенцов рассказал о разговорах в заключении с бойцом ГРУ Генштаба России и боевиками "ДНР".

Подробностями поделился он в интервью "Новой газете".

По словам Сенцова, они откровенно говорили о том, что в момент начала агрессии бои против ВСУ вела армия страны-агрессора. Оккупацию Крыма, по их рассказам, готовили также кадровые военные.

Сенцов рассказал о признании ГРУ и "ДНР" Новая газета

Сенцов отметил, что с бойцом ГРУ он встретился в Ростовском суде, где рассматривали их дела. Россиянин принимал участие в оккупации Крыма и воевал под Иловайском, убивал украинцев.

"Я был поражен, что еще 24 марта, за три дня до захвата зданий, они перевезли из Новороссийска в Севастополь военные катера. Оперативный план захвата Крыма появился за несколько дней. И второе – под Иловайском, он говорил, все основные вещи делали они, с "ополченцами" не контактировали", – поделился украинец.

"Я увидел человека, который прямо об этом говорил. Ему не было смысла врать, потому что он садился в тюрьму", – добавил Сенцов.

Также Сенцов пообщался с двумя террористами "ДНР".

"Один воевал за деньги, совсем невменяемый был — то вешался, то вскрывался. А другой был домашний мальчик, такой комсомолец, 21-22 года. Я задал ему вопрос: "2014 год, бои, регулярная армия. Как вы могли противостоять?" – "А че, у нас всего было больше: танков больше, "Градов" больше, артиллерии больше. Конечно, нас не могли победить". Откуда все это? Он понимал", – поделился режиссер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сенцов выразил мнение, что его личность не была важна для президента России Владимира Путина.

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