В Радомышле, Житомирская область, украинку с диагнозом коронавирус Covid-2019 подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи оценили состояние пациентки, как тяжелое, передает "112 Украина".

"Уже сегодня (13 марта) утром ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и состояние женщины сейчас тяжелое. Все из-за того, что она поздно обратилась за помощью к медикам", – говорится в сообщении.

Коронавирус в Украине

Напомним, что 12 марта коронавирус нашли у пенсионерки из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Известно, что жительница Радомышля недавно вернулась из Польши. Также после возвращения в Украину, она посещала церковь, где могла заразить людей.

Кроме того, в Радомышле ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 13 марта количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 134 тыс. человек, а скончались уже почти 5 тысяч пациентов.

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