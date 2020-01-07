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7 января • обновлено в 18:09
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Впервые за годы войны: по ТВ покажут поздравления из Донецка

5.4т
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Впервые за пять лет по украинскому телевидению покажут церковную трансляцию из временно оккупированного Донецка.

Как сообщает Центр информации УПЦ МП в Facebook, прямое включение будут вести из Донецкого Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Также трансляции будут идти из Киево-Печерской, Почаевской, Святогорской лавр, Голосеевского монастыря по телеканалам "112 Украина" и "Интер".

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Данная акция пройдет в рамках телемарафона "Люди вместо войны. Дети Донбасса", инициатором которой выступил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

"Это то, что мы можем сделать прямо сейчас, в том числе, по отношению к детям. Ведь на Донбассе уже выросло целое поколение, которое кроме войны ничего не видело. Давайте подарим им настоящий праздник! Это же здорово и в духе Рождества!" – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине устроили телемарафон "Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса", в котором участвуют советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, лидер группы "Братья Карамазовы" Олег Карамазов и народный артист Украины Владимир Гришко.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина Донецк
Тег
УПЦ МП
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Комментарии
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Целое поколение детей не знает другой Украины, кроме той, что их обстреливает и ненавидит. Кого вы думаете "реинтегрировать"?
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Букет Красивый
Букет Красивый
Что значит временно оккупированного?
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Фадеев Макс
Фадеев Макс
Букет Красивый, то,что и Крым..временно оккупирован Россией,ка ки временно окупированная Россией чеченская Ичкерия :-)
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Дудко Олег
Дудко Олег
Букет Красивый, жители Донецка временно оккупировали свой город, но Украина намерена это исправить.
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Никифоряк Дмитрий
Никифоряк Дмитрий
Где вы, щирые?(нравится это слово). Срочно на поскакушки. Где Епифан? Почему допустил? Кадилом ему по е палу. Некуй конфетки жрать.Томас ему в анус.
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