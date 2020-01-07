Впервые за годы войны: по ТВ покажут поздравления из Донецка

Впервые за пять лет по украинскому телевидению покажут церковную трансляцию из временно оккупированного Донецка.

Как сообщает Центр информации УПЦ МП в Facebook, прямое включение будут вести из Донецкого Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Также трансляции будут идти из Киево-Печерской, Почаевской, Святогорской лавр, Голосеевского монастыря по телеканалам "112 Украина" и "Интер".

Данная акция пройдет в рамках телемарафона "Люди вместо войны. Дети Донбасса", инициатором которой выступил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

"Это то, что мы можем сделать прямо сейчас, в том числе, по отношению к детям. Ведь на Донбассе уже выросло целое поколение, которое кроме войны ничего не видело. Давайте подарим им настоящий праздник! Это же здорово и в духе Рождества!" – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине устроили телемарафон "Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса", в котором участвуют советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, лидер группы "Братья Карамазовы" Олег Карамазов и народный артист Украины Владимир Гришко.

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