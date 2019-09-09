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9 сентября • обновлено в 10:59
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Впала в кому и умерла: на Тернопольщине произошла трагедия с молодой матерью

2.3т Читать материал на украинском

Молодая женщина умерла из-за осложнений от кори на Тернопольщине. У нее остался шестилетний сын.

Около месяца она находилась в коме. Трагедия перечеркнула все планы молодой семьи, рассказал в Facebook председатель ОСМД дома, где проживала Марьяна, Игорь Петрышин.

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"Сегодня мы попрощались с очень хорошим и близким нам человеком – Марьяной – подругой, сожительницей в доме, активной помощницей, настоящей мамой для своего 6-летнего сына Яромира, любящей женой для своего мужа Андрея и разносторонне развитым и действительно очень хорошим человеком", – написал он.

"Мы, как жители дома, в котором проживала Марьяна, еще раз хотим попросить у ее семьи принять наши искренние соболезнования. Пусть покоится с Богом. А вам и всем нам желаю силы, душевного спокойствия и мудрости… Мы никогда не забудем жизнерадостности, активности, искренности и мудрости Марьяны", – подытожил Петрышин.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Украины уже было несколько летальных случаев, вызванных этим заболеванием. Так, во Львове от осложнений кори умер ребенок с Мостиского района. Мальчику было 2 года 11 месяцев. Позже в Ровно через корь умер трехмесячный младенец – организм девочки не справился с осложнениями болезни.

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Место
Украина Тернополь
Тег
корь
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Xoxлo-cвиньи массово дoxнут от поросячих болезней. Томосом помахайте над глобусом Украины. Если не поможет, сделайте возврат Томоса и потребуйте заменить его на качественный.
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