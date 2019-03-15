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Ворвется весна: в Украину идет резкое изменение погоды

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В пятницу, 15 марта, с запада Европы на Украину начнет перемещаться более теплый воздух, ожидается падение атмосферного давления и увеличение облачности.

Так, в восточных, днем и в западных областях Украины ожидается небольшой дождь, на востоке страны и в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории – без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 5-10° тепла, в восточных областях 2-7° тепла; в Карпатах ночью и днем 0-5° мороза.

Ворвется весна: в Украину идет резкое изменение погоды

В Киеве – без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9°.

Ворвется весна: в Украину идет резкое изменение погоды

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, на территории Украины в пятницу, 15 марта, прогнозируется сухая и солнечная погода, а 16 марта страну накроет циклон.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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