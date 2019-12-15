Ворвется весеннее тепло! Синоптик удивила свежим прогнозом погоды в Украине

В Украине из-за антициклона установится в ближайшее время теплая погода.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, уточнив, что начало недели будет сухим.

"Декабрь набирает обороты. Но не зимние, а весенние. В ближайшие дни, начало недели – весеннее тепло! В дневные часы ожидается +5… +14 градусов. Осадков не будет – антициклон", – пояснила она.

В Украину идет потепление Tv.ua

По словам Диденко, в Киеве 16 декабря ожидается сухая и теплая погода, а столбик термометра поднимется до +7. Синоптик уточнила, что на неделе ожидается потепление.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь и первую неделю января в Украине ожидаются обильные снегопады и минусовая температура.

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