Вопреки Супрун: Тодурова переизбрали директором Института сердца

В государственном учреждении Институт сердца в Киеве 18 декабря состоялись выборы директора, которым вновь стал хирург Борис Тодуров, вопреки скандалу с представителями С14.

На пост главы заведения претендовали четыре человека, однако 22 голоса были отданы именно Тодурову (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Он продолжит занимать свою должность еще пять лет. Оглашение результата встречали аплодисментами". Уточняется, что в избирательном процессе принимали участие не только члены комиссии.

Борис Тодуров Facebook / Борис Тодуров

В частности, за выборами наблюдали представители Министерства здравоохранения и общественные активисты.

"Страна"

После выборов Тодуров выступил перед журналистами, уточнив, что ему очень приятен результат голосования.

"Мне приятно, что голосование было единогласным, поскольку я не самый добрый руководитель. Единственная преференция, которую я даю сотрудникам института, – это возможность профессионального роста. Мне довольно странно сегодня, что так единогласно люди проголосовали за такого строгого руководителя", – заявил он журналистам.

Также Тодуров рассказал, что 19 декабря в учреждении пройдет пятая операция по имплантации механического сердца.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря Тодуров заявил, что активисты в масках ворвались в учреждение с холодным оружием и угрожали ему. Это произошло после того, как девушка начала снимать на камеру его тренинг.

И.о. министра здравоохранения Супрун сказала о ЧП, что Тодуров якобы использовал персонал, чтобы остаться руководителем после выборов. А участники С14 заявили неугодным журналистам и активистам на примере с Юрием Крысиным (обвиняемый в убийстве журналиста Вячеслава Веремия. – Ред.).

Позже руководство Института сердца попросило украинскую власть вмешаться в ситуацию и не допустить срыва выборов генерального директора.