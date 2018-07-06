Те, що відбувається між українцями і росіянами – називається конфліктом. Це наявність великих груп людей, кожна з яких має цілі мотиви або уподобання, втілення в життя яких повністю нівелює цілі, уподобання і мотиви іншої групи. Тобто – або вони або ми. Будь-який конфлікт – це боротьба мотивів між двома свідомими групами. Припинення конфлікту неможливе, поки не припиниться гаряча стадія. А між Україною і Росію зараз війна і поки вона не закінчиться – говорити про будь-яке порозуміння просто неможливо.

Є українці, які не вважають сьогоднішню ситуацію війною, тому можуть дозволити собі говорити про певне примирення. Бо у них особисто ніякого конфлікту не виникає. Але ті, хто себе ідентифікує з Україною, безумовно, наполягають на тому, щоб росіяни відмовилися від своїх цілей і завдань. І тут треба зрозуміти, які у кого цілі і завдання.

В українців сьогодні завдання – відновити свою територіальну цілісність і вступити в ЄС. Які ж цілі у росіян? Вони хочуть відновити Радянський Союз, імперію, яка встала з колін – хочуть величі Росії. А в українців таких цілей нема. Тому для того, щоб припинити конфлікт, росіяни мають відмовитися від своїх цілей.

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Голда Меїр (ізраїльський політик. – ред.) колись казала, якщо вони хочуть нас вбити, а ми хочемо жити, то компроміс неможливий. Тому російська сторона має усвідомити хибність своїх цілей.

Конфлікт може почати закінчуватися тоді, коли припинена гаряча стадія. Саме цього зараз намагається досягти Україна разом з міжнародною спільнотою. Ми наполягаємо, що Російська Федерація має вийти із окупованих нею територій, а всі інші конфліктні моменти мають вирішуватися у цивілізований спосіб, за допомогою міжнародного права і міжнародних інституцій, а не за рахунок зброї і війни.

Після того, як буде припинена гаряча фаза конфлікту, а я не сумніваюся, що рано чи пізно це станеться, має початися процес примирення. Він не буде простим, бо для будь-якого конфлікту найважчим є навіть не його припинення, а запобігання його відновленню.

На прикладі країн Балтії ми бачимо, як конфлікт дійшов до гарячої стадії, в тому числі і через не бажання однієї із сербських груп відмовитися від своїх цілей по побудові великої Сербії. По-друге, західний світ тоді не хотів усвідомлювати, що в центрі Європи розгортається війна. А Маргарет Тетчер говорила, що Європа просто осліпла, коли поставила на одну шпальту жертву агресії і агресора. І коли вдалося припинити агресивні дії Сербії, тільки тоді почався процес примирення, який триває досі.

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Згідно даних конфліктологів, такі величезні міжнаціональні конфлікти мають властивість відновлюватися. Тому досягненню і утриманню миру в постконфліктній ситуації міжнародні організації приділяють особливу увагу. Але поки що нема жодного позитивного прикладу вирішення конфлікту раз і назавжди ні в країнах Азії, ні на Балканах. Для того, щоб конфлікт був вирішений, потрібно, аби обидві сторони йшли на зустріч одна одній.

На разі конфлікт поміж російським народом і українцями є. Він переріс у гарячу стадію. І попри те, що російська сторона говорить про бажання миру, вона не робить жодних кроків для того, щоб його припинити. Вона не відмовляється від своїх хижих намірів знищити нашу державу і включити Україну в свій російський простір. Йде робота на знищення і поки Росія від неї не відмовиться, можемо констатувати, що на примирення вона не йде.

Але рано чи пізно ми почнемо цей процес. Так станеться. Це буде тяжкий період, а найстрашнішим буде те, що нам треба буде прикладати величезні зусилля, аби не дати конфлікту розгорітися знову.