''Вокруг шеи затягивается удавка'': в России изошлись желчью из-за независимой УПЦ

Представители РПЦ разразились лживыми заявлениями из-за объединительного Собора, на котором Украина сделает последний шаг к созданию независимой православной церкви.

Как передает в Telegram 360tv, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал собрание украинцев в поддержку церковного Собора в Киеве "трагифарсом".

"Украинская власть свезла в Киев "бюджетников" для поддержки объединительного Собора. Между тем привезены люди либо не понимают, в чем дело, либо даже выступают за митрополита Онуфрия, который ни на каком Соборе не появится. Трагифарс!" — заявил Легойда.

При этом священник Александр Волков в эфире телеканала НТВ заявил, что предоставление Украине автокефалии якобы сделает ее зависимой от Константинополя.

"Вокруг шеи затягивается удавка и все эти раскольники теперь будут на очень коротком поводке, они не смогут делать ничего самостоятельно: ни кадровых, ни административных, ни каких-то духовных решений", — утверждает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября Вселенский Патриархат утвердил текст Томоса и проект устава независимой украинской церкви. Также в Константинополе объявили, что украинская автокефальная церковь будет называться "Православная церковь в Украине".