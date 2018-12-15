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''Вокруг шеи затягивается удавка'': в России изошлись желчью из-за независимой УПЦ

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Представители РПЦ разразились лживыми заявлениями из-за объединительного Собора, на котором Украина сделает последний шаг к созданию независимой православной церкви.

Как передает в Telegram 360tv, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал собрание украинцев в поддержку церковного Собора в Киеве "трагифарсом".

"Украинская власть свезла в Киев "бюджетников" для поддержки объединительного Собора. Между тем привезены люди либо не понимают, в чем дело, либо даже выступают за митрополита Онуфрия, который ни на каком Соборе не появится. Трагифарс!" — заявил Легойда.

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При этом священник Александр Волков в эфире телеканала НТВ заявил, что предоставление Украине автокефалии якобы сделает ее зависимой от Константинополя.

"Вокруг шеи затягивается удавка и все эти раскольники теперь будут на очень коротком поводке, они не смогут делать ничего самостоятельно: ни кадровых, ни административных, ни каких-то духовных решений", — утверждает он.

''Вокруг шеи затягивается удавка'': в России изошлись желчью из-за независимой УПЦ

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября Вселенский Патриархат утвердил текст Томоса и проект устава независимой украинской церкви. Также в Константинополе объявили, что украинская автокефальная церковь будет называться "Православная церковь в Украине".

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Россия
Теги
РПЦУПЦ КПУПЦ МП
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Файбер Моня
Файбер Моня
ОБЪЕКТИВНО:Создаётся интересная ситуация, когда стамбульский "папа" ворфоломей самолично решил взять под свою "опеку" раскольнические церкви в Украине дабы расширить свои позиции в православном мире. Но эти хотелки стамбульского патриархата являются в корне НЕ КАНОНИЧНЫМИ и НЕ ЛЕГИТИМНЫМИ с точки зрения законов восточного христианства, где, как известно, даже менее важные вопросы решаются ТОЛЬКО на Вселенском Соборе и при ЕДИНОГЛАСНОМ ОДОБРЕНИИ всех православных патриархов. Все решения, которые выносит какой-либо отдельный патриарх в обход решений Вселенского Собора Православных Церквей, будут лишены юридической каноничности и духовной БОЖЕСТВЕННОЙ СИЛЫ.
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rercjd Micha
rercjd Micha
Теперь в Украине будет Единая церковь! Или Двойная! В крайнем случае- Тройная! Но Обьединённая!
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Кравец Анатолий
Кравец Анатолий
rercjd Micha, теперь кацапы Московских Пидарасов, будут за аренду земли, платить на общих основаниях! 😃💀☠️🇷🇺🖕🤣🤣
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Кравец Анатолий
Кравец Анатолий
В кацапенрейхе приспущены флаги. Фюрер Хуйлопутин, объявил траур, по Московским Пидарасам в Украине. 😃💀☠️🇷🇺🖕🤣😁
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