"Я живу в своем государстве!" Воин ВСУ из Авдеевки растрогал сеть верностью Украине

В сети возник ажиотаж вокруг видео с воином Вооруженных сил Украины из Авдеевки, который несет службу вблизи родного города и не изменил присяге после событий 2014 года.

Его опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Оно уже успело собрать 23 тысячи просмотров, 2 300 тысячи лайков, 315 репостов и более 120 комментариев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Дом Юры в нескольких километрах от опорного пункта, где он несет службу. Боец родом из Авдеевки. Юра не изменил присяге, когда его родной город начали расшатывать российские наемники, а наоборот – пошел защищать свою землю", – написали авторы поста о Герое.

Сам он также рассказал о своем выборе и о том, что находился в родном городе даже в разгар боевых действий в 2014 году. К тому же, уже тогда он был украинским военнослужащим.

"Я по мирному времени еще подписывал контракт. Кто захотел – тот остался. Кто захотел – тот ушел. Я выбрал так. Я в своем государстве живу, как я могу сейчас так – раз и перейти туда? Если я с этими людьми тут был и теперь пойду туда? Нет! Такого не должно быть! Буду дальше служить, выполнять свои обязанности", – уверенно рассказал воин ВСУ о своих планах на будущее.

Воин ВСУ Скриншот видео

Под видео украинцы принялись благодарить своего защитника за патриотизм и твердость решений даже в самые тяжелые для страны времена.

"Спасибо вам, сыновья Украины, за вашу тяжелую работу, за возможность нам мирно спать и встречать ясное утро", "Что тут скажешь? Горькая исповедь настоящего солдата. Низко кланяюсь тебе, воин, за твой подвиг и пролитую кровь в боях за свободу Украины!", "Украинцы, нация! Спасибо, воин, за наше настоящее. Так победим!", "Благодарю вас, берегите себя!", "Что тут сказать, воины света, воины добра. Земной поклон вам, храни вас Господь", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети произвело большой резонанс еще одно видео с юным героем ВСУ на Донбассе. На нем парень по имени Паша, уроженец Станицы Луганской, рассказал, как для него началась российско-украинская война.

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