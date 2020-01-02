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2 января • обновлено в 10:26
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"Я живу в своем государстве!" Воин ВСУ из Авдеевки растрогал сеть верностью Украине

1.3т
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В сети возник ажиотаж вокруг видео с воином Вооруженных сил Украины из Авдеевки, который несет службу вблизи родного города и не изменил присяге после событий 2014 года.

Его опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Оно уже успело собрать 23 тысячи просмотров, 2 300 тысячи лайков, 315 репостов и более 120 комментариев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Дом Юры в нескольких километрах от опорного пункта, где он несет службу. Боец родом из Авдеевки. Юра не изменил присяге, когда его родной город начали расшатывать российские наемники, а наоборот – пошел защищать свою землю", – написали авторы поста о Герое.

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Сам он также рассказал о своем выборе и о том, что находился в родном городе даже в разгар боевых действий в 2014 году. К тому же, уже тогда он был украинским военнослужащим.

"Я по мирному времени еще подписывал контракт. Кто захотел – тот остался. Кто захотел – тот ушел. Я выбрал так. Я в своем государстве живу, как я могу сейчас так – раз и перейти туда? Если я с этими людьми тут был и теперь пойду туда? Нет! Такого не должно быть! Буду дальше служить, выполнять свои обязанности", – уверенно рассказал воин ВСУ о своих планах на будущее.

Воин ВСУ

Воин ВСУ

Скриншот видео

Под видео украинцы принялись благодарить своего защитника за патриотизм и твердость решений даже в самые тяжелые для страны времена.

"Спасибо вам, сыновья Украины, за вашу тяжелую работу, за возможность нам мирно спать и встречать ясное утро", "Что тут скажешь? Горькая исповедь настоящего солдата. Низко кланяюсь тебе, воин, за твой подвиг и пролитую кровь в боях за свободу Украины!", "Украинцы, нация! Спасибо, воин, за наше настоящее. Так победим!", "Благодарю вас, берегите себя!", "Что тут сказать, воины света, воины добра. Земной поклон вам, храни вас Господь", – пишут люди.

"Я живу в своем государстве!" Воин ВСУ из Авдеевки растрогал сеть верностью Украине

"Я живу в своем государстве!" Воин ВСУ из Авдеевки растрогал сеть верностью Украине

"Я живу в своем государстве!" Воин ВСУ из Авдеевки растрогал сеть верностью Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети произвело большой резонанс еще одно видео с юным героем ВСУ на Донбассе. На нем парень по имени Паша, уроженец Станицы Луганской, рассказал, как для него началась российско-украинская война.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Повернись живим
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну да, убивать своих знакомых и родственников, это и есть украинский героизм и патриотизм.
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Юг Руси
Юг Руси
Юрко поди уже давно расхерячил свою хату ... и не только свою ))) Дайте Сала Херою
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семенов Александр
семенов Александр
Украйинськый гэрой, стреляет по своим знакомым,,одноклассникам, родственникам, охрененный подвиг!!! Украина повынна пышатыся
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