"Украинцев убивают!" Воин ООС мощно заступился за родной язык

Воин Национальной гвардии Украины, участник ООС Харитон Старский проникновенно обратился к украинцам с призывом бороться за родной язык.

Сильный пост он опубликовал на своей странице в Facebook, напомнив, что прямо сейчас патриоты даже за линией фронта отдают жизни за право быть собой.

"За украинский язык в Украине убивали и продолжают убивать украинцев. Однако "ущемляют" почему-то русскоязычных. И по странному совпадению это касается именно тех русскоязычных, которые звали сюда русские войска и убивали за украинское слово", – написал защитник Украины.

Он подчеркнул, что все украинцы должны вынести из этого урок и больше не позволять повторяться подобным трагедиям.

"Если бы Бог послал нам чуть больше ума, то мы бы никогда больше не наступали на те же грабли, которые привели "русскомир" в Украину. А если бы Бог дал нам еще и немножко больше достоинства, мы бы никогда больше не погибали за язык на своей родной земле. Имей достоинство. Защищай свое", – призвал соотечественников воин.

В комментариях под его постом люди подчеркнули, что настоящих украинцев родной язык никогда не будет смущать, несмотря на то, где они живут.

Харитон Старский Facebook Харитона Старского

"100% оружие! Особенно это понимаешь, когда едешь в поезде на Бахмут и тебе в купе попадается парочка пенсионеров с паспортами с курицей "ДНР"! Каждое слово на украинском – для них, как пощечина! О, какое это было наслаждение! Теперь только украинский, никакого суржика", "Магазин в Бахмуте. Захожу, здороваюсь, и продавцы просто расплываются в улыбке. Просят ежедневно заходить, потому что не с кем пообщаться на украинском! Они ее не знают, но хотят учить", "До войны, регулярно бывая на Донбассе, со всеми общался на украинском, и никогда не возникало недоразумений по этому поводу", – пишут украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Бахмуте после жестокого избиения за украинский язык скончался волонтер Артем Мирошниченко. Ему было 36 лет,он и его семья помогали ВСУ с первых дней войны. 29 ноября на него напали два нетрезвых подростка 16 и 17 лет.

Волонтер пережил несколько сложных операций, находился в коме, но 6 декабря умер. Родные и друзья Артема Мирошниченко убеждены, что причиной нападения была его активная проукраинская позиция.

8 декабря с ним простились в Бахмуте. На траурную церемонию в микрорайоне Забахмутка собрались около 200 человек.

10 декабря скандальный народный депутат Украины от "Слуги народа" Макс Бужанский заявил, что внес в Верховную Раду Украины законопроект об отмене закона №5670-д об украинском языке.

Это вызвало возмущение в украинском обществе, которое жестко раскритиковало шаг одиозного Бужанского.

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