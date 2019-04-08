Военный эксперт предложил способ борьбы с уклонистами от призыва в Украине

Чтобы бороться с украинцами, уклоняющихся от призыва в армию, стоит таких лиц ограничивать в правах, например, запрещать работу на государственной службе.

Такую идею в эфире ObozTV предложил военный эксперт Олег Стариков. Он привел в пример то, как решили подобный вопрос в Греции.

"Там сделали просто. Призывнику, который не хочет служить, дают подписать специальный документ. Тогда такое лицо не может служить в органах государственной власти, не получает паспорт для перелетов за границу. Вот таким способом, без насилия, все делается. Люди сами идут и служат, а военком там имеет большую власть, потому что без справки о службе нельзя никуда устроиться. Если бы так же сделать и в Украине. Вот человек не хочет служить, – заплатил тысячу, 5 тысяч, 10 тысяч долларов, согласно решению и не служит, но будет ограничен в правах. И получится так, что папа сына хочет сделать депутатом, а не получится. Или папа-директор департамента устраивает парня в "Укроборонпром", а он не может работать в государственной службе", – сказал он.

К примеру, в США после службы в армии военнослужащему, не имеющему высшего образования, государство дает право поступать в университет и оплачивает его обучение, объяснил Стариков.

"Также там развито военно-патриотическое воспитание среди граждан. Для того, кто идет служить в армию, контракт подписывается не на год-два, а на семь лет, потому что солдат при нынешних условиях, когда обслуживает технику, должен обладать большим навыком работы с такой дорогой техникой", – добавил военный эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году будут два призыва на срочную военную службу, каждый из которых будет длиться по три месяца. Первый этап продлится с апреля по июнь, а второй – с октября по декабрь.

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