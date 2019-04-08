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Военный эксперт предложил способ борьбы с уклонистами от призыва в Украине

1.8тЧитать материал на украинском

Чтобы бороться с украинцами, уклоняющихся от призыва в армию, стоит таких лиц ограничивать в правах, например, запрещать работу на государственной службе.

Такую идею в эфире ObozTV предложил военный эксперт Олег Стариков. Он привел в пример то, как решили подобный вопрос в Греции.

"Там сделали просто. Призывнику, который не хочет служить, дают подписать специальный документ. Тогда такое лицо не может служить в органах государственной власти, не получает паспорт для перелетов за границу. Вот таким способом, без насилия, все делается. Люди сами идут и служат, а военком там имеет большую власть, потому что без справки о службе нельзя никуда устроиться. Если бы так же сделать и в Украине. Вот человек не хочет служить, – заплатил тысячу, 5 тысяч, 10 тысяч долларов, согласно решению и не служит, но будет ограничен в правах. И получится так, что папа сына хочет сделать депутатом, а не получится. Или папа-директор департамента устраивает парня в "Укроборонпром", а он не может работать в государственной службе", – сказал он.

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К примеру, в США после службы в армии военнослужащему, не имеющему высшего образования, государство дает право поступать в университет и оплачивает его обучение, объяснил Стариков.

"Также там развито военно-патриотическое воспитание среди граждан. Для того, кто идет служить в армию, контракт подписывается не на год-два, а на семь лет, потому что солдат при нынешних условиях, когда обслуживает технику, должен обладать большим навыком работы с такой дорогой техникой", – добавил военный эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году будут два призыва на срочную военную службу, каждый из которых будет длиться по три месяца. Первый этап продлится с апреля по июнь, а второй – с октября по декабрь.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Олег Стариков
Место
Украина
Теги
армияпризыв
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Молчанов Стас
Молчанов Стас
А что вы бляди дали этим призывникам до их 18 ти летия ???У меня два сына за 18 лет от госсударства мы не получили ни фига !!! Учёбу в выше я оплачиваю больници операции за всё детям платил в школе в саду и тд.. о каких обязанностях или ограничениях может идти речь ??? Этот эксперт сначала пусть сделает в стране для людей для детей а потом пусть открывает свою пасть об обязанностях и оограничениях
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Этот "эксперт" с какого стога свалился? Что за бредовые размышления? У кого связи и деньги, им и бегать от военкома не надо. Военком сам прибежит, военный билет в зубах принесёт и с поклоном вручит. Пусть сначала с коррупцией разберутся, а потом начинают о цивилизованных методах рассуждать.
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