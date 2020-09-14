Военные самолеты Украины и США пронеслись вблизи Крыма: патрули станут постоянными

В понедельник, 14 сентября, три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н в сопровождении истребителей ВСУ снова пролетели воздушным пространством Украины над Черным морем.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Военно-воздушных сил ВСУ в Facebook, отметив, что такие совместные патрулирования теперь будут иметь регулярный характер.

"Стратосферные крепости" В-52Н снова в украинском небе. Американские партнеры являются последовательными в своих действиях, поддерживая Украину как на дипломатическом фронте, так и в украинском небе. В-52 под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий с партнерами в сфере коллективной безопасности", – говорится в сообщении.

В командовании ВВС ВСУ отметили, что миссии В-52 в небе Украины являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании.

Экипажи этих американских бомбардировщиков обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России.

"Стратегические партнеры Украины в очередной раз намекают российскому руководству, что не оставят Украину наедине и не дадут превратить Черное и Азовское моря во внутренние озера РФ".

Напомним, что Boeing B-52 Stratofortress "Стратосферная крепость" – это американский стратегический бомбардировщик, который стоит на вооружении ВВС США еще с 1955 года. До нынешних дней он прошел ряд модификаций под современное вооружение.

На высотах около 15 тыс. метров самолет способен нести различные виды вооружения, в том числе ядерное. Впрочем, как показывает боевой опыт в Ираке и Афганистане, бомбардировщик успешно способен наносить удары и на малых высотах. В целом В-52 может нести до полусотни боеприпасов общим весом 31,5 тонн.

Основная задача, для которой В-52 разрабатывался, – доставить две термоядерные бомбы большой мощности в любую точку СССР. Сегодня же в результате прохождения глобальных модернизаций его задания значительно шире. В-52 стал одним из немногих легендарных самолетов, находящихся на службе непрерывно более полувека.

Несмотря на то, что В-52 разрабатывался в конце 1940-х – в начале 1950-х, он остается основным самолетом дальней бомбардировочной авиации ВВС вместе со сверхзвуковыми B-1b Lancer, пара которых недавно работала в украинском небе. Планируется, что В-52 останется в таком статусе как минимум до 2030 года.

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