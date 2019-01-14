Вода превратилась в "кисель": Азовское море начало замерзать. Видеофакт

Азовское море на побережье Кирилловки в Запорожской области начало замерзать.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "РИА Мелитополь". Видно, что возле берега вода "загустела" и покрылась коркой льда, а волны еле движутся.

Подобное явление связано с тем, что несколько дней назад в регион пришли сильные морозы. Водоемы начали активно покрываться льдом, несмотря на то, что днем температура поднимается до нуля.

Отметим, что на ближайшие дни температура по области будет держаться выше ноля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января на юге Украины — потепление до +3… +6 градусов в дневное время. Ночью столбики термометров покажут до -2… -5 градусов. И днем, и ночью ожидается выпадение осадков — сначала дождь, потом снег.

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