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Вода превратилась в "кисель": Азовское море начало замерзать. Видеофакт

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Азовское море на побережье Кирилловки в Запорожской области начало замерзать.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "РИА Мелитополь". Видно, что возле берега вода "загустела" и покрылась коркой льда, а волны еле движутся.

Подобное явление связано с тем, что несколько дней назад в регион пришли сильные морозы. Водоемы начали активно покрываться льдом, несмотря на то, что днем температура поднимается до нуля.

Отметим, что на ближайшие дни температура по области будет держаться выше ноля.

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Вода превратилась в "кисель": Азовское море начало замерзать. Видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января на юге Украины — потепление до +3… +6 градусов в дневное время. Ночью столбики термометров покажут до -2… -5 градусов. И днем, и ночью ожидается выпадение осадков — сначала дождь, потом снег.

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Место
УкраинаЗапорожье
Тег
Азовское море
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