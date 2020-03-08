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8 марта • обновлено в 14:27
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Во Львове зверски убили мать и дочь в их квартире: первые подробности

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Во Львове 47-летний мужчина подозревается в убийстве матери и дочери. Его уже задержали правоохранители.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, 7 марта местные патрульные прибыли на вызов на улицу Антоновича, где и обнаружили в одной из квартир тела двух женщин с признаками насильственной смерти.

Полицейские установили личности погибших – ими оказались жительницы квартиры в возрасте 57 и 36 лет, мать и дочь. На их телах эксперты обнаружили многочисленные колото-резаные раны.

"Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили соседей и знакомых жертв, а также пересмотрели камеры видеонаблюдения. Установлено, что к убийству женщин причастен 47-летний львовянин. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру мероприятие", – сообщили в полиции.

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Следователи Франковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове нашли труп молодой женщины с перерезанным горлом в водном коллекторе, расположенном в Новобаварском районе города.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Криминал
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Так за что он их грохнул?
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