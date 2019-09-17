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17 сентября • обновлено в 16:13
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Во Львове люди массово отравились в ресторане

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Во Львове во время празднования свадьбы в ресторане семь человек отравились и попали в инфекционную больницу.

Об этом сообщили на сайте пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области. Все госпитализированные – жители Львова, которые 14 сентября праздновали свадьбу в одном из львовских ресторанов.

По словам пациентов, они употребляли блюда из мяса и рыбы. Медики определяют их состояние как стабильное.

Во Львове массово отравились посетители ресторана

Во Львове массово отравились посетители ресторана

korrespondent.net

Новости
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По данному факту открыто уголовное производство о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Статья предусматривает наказание — штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в школе Козятина (Винницкая область) дети массово отравились едой из столовой. В больнице оказались 15 учеников и 5 взрослых.

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Место
Украина Львов
Тег
отравление
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