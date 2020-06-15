Во Львове COVID-19 подтвердили у депутата горсовета

35-летний депутат львовского городского совета от БПП "Солидарность" Ульяна Пак заболела коронавирусом.

Об этом она сама сообщила изданию ZAXID.NET. Сказала, что с коллегами давно не общалась.

"Это соответствует действительности, я болею. Я на самоизоляции уже вторую неделю. С коллегами по фракции я не встречалась давно. Всем, с кем я коммуницировала, в соответствии с указаниями врача, я сообщила о том, что они также должны быть на самоизоляции", – сообщила депутат.

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Женщина заверила, что чувствует себя хорошо. Однако в больнице с двусторонней пневмонией находится ее мать, результата ПЦР-теста которой еще нет.

Издание отметило, что Пак присутствовала на последнем заседании сессии Львовского городского совета, которое состоялось 28 мая. Судя по видеозаписи, в сессионном зале она находилась в маске.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что на Львовщине продлили карантин, поскольку показатели заболеваемости выросли.